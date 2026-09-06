'SON 때가 리즈시절...유효슈팅 0개X개막3G 0골' 토트넘 감독의 항변 "축구는 풋볼매니저 게임이 아니야"

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[스포츠조선 전영지 기자]"축구는 풋볼매니저 게임이 아니야."

토트넘이 개막 후 첫 승, 첫 골 사냥에 또다시 실패한 후 데제르비 토트넘 감독은 여름 이적생들에게 발 맞출 시간이 필요하다는 입장을 표했다. .

토트넘은 5일(한국시각) 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 3라운드 노팅엄 포레스트 원정에서 0대0으로 비겼다. 브랜트포드, 뉴캐슬을 상대로 리그 2연패 후 간신히 무득점 무승부로 첫 승점을 기록했다. 이렇게 긴 시간 동안 리그 득점을 기록하지 못한 것은 반세기가 넘도록 없었던 일. 팬들의 비난이 쏟아지고 있다. 1974~1975 시즌 이후 처음으로 개막 후 리그 첫 3경기에서 단 한 골도 넣지 못하는 부진을 기록했다.

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토트넘의 전반적인 경기력은 상대보다 우세했지만 끝내 골문을 열지 못했다. 노팅엄 원정에서 3년 만에 승점 1점을 챙긴 것이 유일한 위안. 후반전 네코 윌리엄스의 골이 VAR을 통해 지워진 덕분에 취소되면서 토트넘은 3연패 위기를 면했다. 지난 시즌 데제르비 감독의 소방수 등판으로 간신히 잔류한 토트넘은 여름 이적시장에서 신규 선수 영입에 3억 파운드 이상을 투자했고, 이는 여름 프리미어리그의 역대 최고 이적료 지출액인 34억 9000만 파운드 달성에 일조했다. 노팅엄전에도 산드로 토날리, 얀 파울 판 헤커, 사비우, 오마르 마르무시가 그라운드에 섰다. 데제르비 감독은 3경기 연속 무득점 후에도 의연한 태도를 유지했다.

그는 스카이스포츠와의 인터뷰에서 "우리는 매우 뛰어난 선수들을 영입했지만, '풋볼 매니저' 게임처럼 이름값만으로 팀을 만들 수는 없다"고 말했다. "결과에 대해서는 아쉽지만 경기력에 대해서는 매우 기쁘다. 우리가 지난 목요일에야 처음으로 다 함께 모여 훈련을 시작했다는 점을 감안해야 한다"고 덧붙였다.

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"공을 소유했을 때와 소유하지 않았을 때의 조직력을 포함해 축구의 모든 면에서 발전해야 한다. 오늘도 우리는 수비를 매우 잘했다고 생각한다. 공을 가지고 놀 때 좋은 플레이를 펼쳤고 해결책을 찾아냈기에 계속 노력해야 한다. 파이널 서드 지역에서 훨씬 더 좋아질 수 있다고 믿는다"고 전했다.

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Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Tottenham Hotspur - Tottenham Hotspur's Omar Marmoush

데제르비 감독은 마르무시의 아쉬운 판단력을 지적했다. 마르무시는 후반전에 앤디 로버트슨이 오버래핑을 나가고 모하메드 쿠두스가 반대편 포스트에서 패스를 기다리고 있는 상황에서 직접 슈팅을 날려 공을 허공으로 날려버렸다. 데제르비 감독은 긍정적인 면을 보면서도 선수들의 침착성을 요구했다. "우리가 좋은 경기력을 보여주었다고 생각하지만, 파이널 서드에서는 개선이 필요하다. 더 나은 결정을 내려야 하고, 중요한 기회가 왔을 때 조금 더 침착함을 유지해야 한다"면서 "마르무시가 슈팅을 때린 기회에서 로버트슨이 오버래핑하고 있었다. 올바른 결정을 내려 반대편 포스트의 로버트슨에게 연결했다면 쿠두스가 득점할 수 있었을 것"이라고 지적했다.

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"선수들의 투지와 조직력에 매우 만족한다. 롱볼과 세컨드볼을 노리는 상대의 플레이 스타일은 매우 명확했고, 세컨드볼 싸움에서도 우리가 많은 경합을 이겨냈다. 그들은 좋은 선수들"이라면서 "이 경기장에서 승점을 따내는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 승리하지 못해 만족스럽지는 않지만, 이것이 현시점에서 앞으로 나아가기 위한 올바른 멘탈이자 올바른 방향"이라고 말했다.

무승부는 토트넘의 올해 리그 8번째 무승부로, 2020년 이후 한 해 동안 거둔 가장 많은 무승부 기록이었다. 게다가 안토니오 콘테 감독 시절이었던 2022년 4월 브렌트포드전 이후 처음으로 1부 리그 경기에서 단 1개의 유효슈팅도 기록하지 못했다.

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토트넘은 이번 시즌 리그에서 기대 득점(xG) 3.3을 기록하는 동안 38개의 슈팅을 시도했으며, 전 토트넘 미드필더인 대니 머피 역시 데제르비 감독의 의견에 동의했다. 머피는 BBC 스포츠를 통해 "토트넘이 정말 좋은 지역까지 진입했을 때, 패스를 해야 할 상황에서 서둘러 슈팅을 시도했다"면서 "측면 지역으로 침투했을 때 컷백이나 크로스 선택이 잘못됐고, 이미 공간을 확보했음에도 한 번 더 드리블을 시도하는 모습을 보였다. 최고 수준의 선수들에게 기대할 수 있는 침착함과 여유가 부족했다"고 덧붙였다. "일부 선수들이 호흡을 맞추는 데는 시간이 걸린다. 마르무시와 사비우가 이미 서로를 잘 알고 있고, 센스 있는 축구 선수들은 서로의 움직임을 빠르게 파악한다고 말할 수도 있다. 하지만 미드필더 입장에서 공격수가 어떤 움직임을 취할지 항상 확신할 수는 없다. 반면 오랫동안 함께 뛰다 보면 훨씬 자연스러워지기 때문에, 이러한 호흡은 시간이 지나면서 구축될 것"이라고 평가했다.

Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Tottenham Hotspur - Tottenham Hotspur's Mykhailo Mudryk

Tottenham Hotspur's Ukrainian midfielder #27 Mykhailo Mudryk

2024년 도핑 금지 물질인 멜도니움 투약 혐의로 4년 자격 정지 징계를 받은 후 이적시장 마지막 날 첼시에서 토트넘으로 임대 이적한 우크라이타 국대 미하일로 무드리크도 이날 후반 29분 교체선수로 출전했다. 2024년 11월 아스널과의 1대1 무승부 경기에서 후반 교체로 출전한 이후 1년 10개월 만의 프리미어리그 출전이었다.

데제르비 감독은 "그에게는 시간과 훈련이 필요하다. 해당 포지션에 큰 잠재력을 가진 마티스 텔이 있지만, 텔 역시 잘못된 결정을 너무 많이 내린다"면서 "두 선수 모두 잠재력이 큰 선수들"이라고 평가했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com