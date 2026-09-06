'LEE 골대샷→AT 마드리드 우위 점했는데…' 이강인 골대 불운에 눈물, 빌바오 원정서 0-3 완패 "문제를 되돌아보게 만들었다"

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)의 '골대샷'이 두고두고 아쉽다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 5일(이하 한국시각) 스페인 빌바오의 산 마메스 바리아에서 열린 빌바오와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 0대3으로 완패했다. 아틀레티코 마드리드는 시즌 첫 패배를 떠안았다. 2승1무1패(승점 7)를 기록하며 7위에 랭크됐다.

시작은 좋았다. '에이스' 이강인이 공격을 이끌었다. 4-4-2 포메이션의 오른쪽 공격수로 선발 출격한 이강인은 킥오프 2분 만에 날카로운 슈팅을 선보였다. 그는 골 지역 오른쪽에서 수비수와 몸싸움을 이겨낸 뒤 오른발 슈팅을 시도했다. 하지만 이강인의 잘 맞은 공은 상대 왼쪽 골포스트를 맞고 튕겨나왔다. 이강인은 전반 23분 알렉스 바에나에게 날카로운 패스를 건넸다. 하지만 바에나의 슈팅이 골키퍼 정면으로 향해 이번에도 득점하지 못했다. 이강인은 최전선에서 공격을 이끌었지만, 아쉽게도 공격 포인트를 기록하지 못했다. 팀이 0-2로 밀리던 후반 14분 훌리안 알바레즈와 교체돼 벤치로 물러났다.

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스페인 언론 '마르카'는 '아틀레티코 마드리드는 경기 시작부터 우위를 점했다. 이강인은 경기 시작 3분도 되지 않아 상대를 제치고 오른발 슛을 날렸지만 아쉽게도 골대를 맞고 나갔다. 하지만 후반 2분 빌바오가 자신의 스타일의 경기를 펼치기 시작했다. 경기를 완전히 장악했다. 수세에 몰린 아틀레티코 마드리드는 4명의 선수를 동시에 교체하며 팀을 되살리려고 했다. 하지만 때는 늦었다'고 보도했다.

또 다른 언론 '아스'에 따르면 시메오네 감독은 경기 뒤 "경기는 예상대로 흘러갔다. 전반전은 기회도 많고 투지 넘치는 플레이도 펼쳐지며 흥미진진했다. 하지만 후반 2분에서 5분 동안은 긴장감이 떨어지고 결정력이 부족했다. 상대는 이 틈을 타 더욱 조직적인 수비를 펼치며 경기를 주도했고, 결국 승리를 거머쥐었다"며 "우리는 팀을 만들어 가는 과정이다. 힘든 시기를 겪게 될 것이다. 예상대로 경기는 아주 잘 시작했는데, 이후 우리에게 경각심을 일깨워줬다. 우리가 가진 것과 해결해야 할 문제를 되돌아보게 만들었다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com