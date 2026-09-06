이강인 골대 슈팅 못 봤어?...시메오네 이상한 인터뷰 "알바레즈 슈팅 말고 위협적인 장면 없어"

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[스포츠조선 김대식 기자]디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독의 인터뷰가 조금 이상했다.

아틀레티코 마드리드는 5일(한국시각) 스페인 빌바오의 산 마메스에서 열린 아틀레틱 클루브와의 2026~2027시즌 스페인 라리가 4라운드에서 0대3으로 대패했다. 아틀레티코는 이번 경기 패배로 리그 첫 패배를 기록했다. 순위는 7위로 하락했다.

경기 후 그는 "우리는 그들의 감독을 잘 알고 있으며, 그에게는 명확한 비전이 있다. 알바레즈의 기회를 제외하면 우리에게는 결정적인 찬스가 없었다. 아틀레틱은 상위권 진입을 위해 경쟁할 것"이라고 했다.

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하지만 이날 아틀레티코 최고의 찬스는 전반 3분에 나온 이강인의 찬스였다. 아틀레티코의 공격이 파블로 바리오스를 거쳐서 오른쪽에 있는 이강인에게 공이 왔다. 이강인은 수비수를 앞에 두고 과감하게 돌파한 후 오른발 슈팅을 시도했다. 이강인의 슈팅은 골대를 강타하고 말았다.

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전반 23분 이강인이 알렉스 바에나에게 만들어준 찬스도 좋았다. 이강인은 왼쪽을 보는 척하면서 오른쪽으로 빠진 바에나에게 공을 연결했다. 바에나는 이강인의 센스 덕분에 페널티박스에서 좋은 슈팅 타이밍을 잡았다. 하지만 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다.

후반 25분 훌리안이 페널티박스에서 감각적인 퍼스트 터치 후 터닝슛은 골키퍼에게 막혔다. 위협적이었지만 이강인의 슈팅만큼 아틀레틱을 위협한 것도 아니었다. 그러나 시메오네 감독은 이강인의 슈팅 찬스가 아닌 알바레즈의 기회만 언급했다.

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알바레즈 달래기를 위한 발언일 수도 있다. 알바레즈는 이번 여름 아틀레티코를 떠나려고 했다가 구단의 완강한 저항의 부딪혀 이적에 실패했기 때문이다.

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시메오네 감독은 "경기는 모두가 본 그대로다. 전반전은 훌륭했으나, 후반 시작 직후 2분 동안 집중력이 흐트러졌고 더 잘 대처했어야 할 상황들을 제대로 처리하지 못했다. 아틀레틱은 그 순간을 놓치지 않고 잘 활용했다. 그들의 승리는 정당했다"며 패배를 인정했다.

이어 "전반전 경기력이 워낙 좋았기에 후반전을 앞두고 기대가 컸다. 하지만 그 2분 동안 상황을 제대로 해결하지 못했다. 선수들이 경기장에서 해결할 수 있도록 제대로 지시를 전달하지 못한 코칭스태프의 책임이다. 선수들에게 필요한 부분을 코칭스태프가 제대로 전달하지 못했다"며 패배의 책임을 자신에게 돌렸다.

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마지막으로 그는 "우리는 여전히 팀을 만들어가는 과정에 있다. 앞으로도 복잡하고 어려운 상황들을 거쳐야 할 것이다. 시작은 좋았지만, 오늘 당한 2분간의 타격은 우리가 다시 정신을 차리고 반성하게 만드는 계기가 될 것"이라고 했다.