'충격 폭로' 황희찬 얼마나 방출하고 싶었으면...임대료 공짜+완전 이적 조항도 헐값

사진=샬케

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[스포츠조선 김대식 기자]울버햄튼은 황희찬을 정말로 내보내고 싶었던 모양이다.

샬케는 3일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 황희찬이 샬케 7번 유니폼을 들고 찍은 사진을 공개했다. 샬케는 전날 '황희찬을 영입해 공격진에 국제 경험을 더했다. 황희찬은 울버햄튼을 떠나 임대로 샬케에 합류했다'며 '계약 기간은 2027년 6월 30일까지'라고 공식 발표했다.

독일 유력 매체 키커는 4일 '내부 출처에 따르면 남은 이적시장 시간은 35초였다. 황희찬의 이적은 그때까지도 완료되지 않은 상태였다. 샬케 구단 수뇌부는 날이 어두워진 후에도 사무실에서 피말리는 마음으로 상황을 지켜보았고, 이 손에 땀을 쥐게 하는 긴장감은 한순간에 환호로 바뀌었다. 필요한 모든 서류의 성공적인 업로드를 알리는 디지털 승인이 그야말로 턱걸이로 완료되었다. 이적시장 마감일의 이적 협상은 타결되었고, 이로써 황희찬은 분데스리가 승격팀 샬케의 소속 선수가 되었다'며 황희찬 협상 과정을 설명했다.

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극적인 이적이었다. 샬케는 황희찬 영입을 이적시장 막판에 검토했지만 재정적으로 불가능한 영입이라고 판단했다. 키커는 '이날 오전만 해도 샬케가 공격진 강화를 위한 추가 영입을 진행하지 않을 것처럼 보였다. 지난 며칠 및 몇 주간 여러 옵션이 검토되었고 황희찬의 이름도 언급되었으나, 그 어떤 카드도 스포츠적으로나 재정적으로 현실성이 떨어져 보였기 때문이다. 그러나 황희찬과 울버햄튼 원더러스 측에서 이적의 문이 극적으로 열리면서 모든 절차가 전격적으로 진행되었다. 이적 타결 전 필수 절차인 메디컬 테스트를 진행할 시간조차 없을 정도로 긴박했다. 결국 메디컬 테스트는 황희찬이 도착한 이후 진행되었다'고 설명했다.

사진=샬케

울버햄튼은 고액 연봉자인 황희찬을 어떻게든 정리하고 싶었던 모양이다. 임대료조차 받지 않고 황희찬을 매각했다. 심지어 완전 영입 조항도 황희찬 몸값보다 낮게 합의가 됐다. 키커는 '황희찬의 임대 이적료는 발생하지 않으며 샬케는 완전 영입 조항까지 확보했다. 이 완전 영입 옵션은 특정 출전 경기 수와 상관없이 발동 가능히다. 샬케 수뇌부는 영입 금액 협상도 훌륭하게 이끌어냈다. 현재 시장 가치가 약 600만유로(약 94억원)로 평가받는 황희찬을 추후 300만유로(약 45억 원)에 완전 영입할 수 있는 조건'이라고 설명했다.

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황희찬이 울버햄튼 입장에서는 떼어내고 싶었던 혹이었던 셈이다. 연봉값을 하지 못하는 선수였기 때문이다. 키커도 최근 황희찬의 부진을 언급했다. 매체는 '황희찬은 울버햄튼이 강등된 2025~2026시즌 동안 26경기에 출전해 공격포인트(2골 1도움)보다 많은 옐로카드(5개)를 수집하는 데 그쳤다'고 지적했다.

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황희찬 입장에서도 어떻게든 부활을 해야하는 입장이다. 샬케에서도 부진할 경우에는 더 이상 빅리그 잔류가 어려울 수 있다. 샬케는 황희찬에게 등번호 7번을 맡겼을 정도로 기대감이 크다.

사진=샬케

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그는 "지난 시즌 샬케는 내게 깊은 인상을 남겼다. 그들의 플레이 스타일을 집중적으로 연구해 본 결과, 내가 잘 어울릴 것 같다는 생각이 들었다. 2021년에 라이프치히 소속으로 아레나에서 경기를 한 번 해본 적이 있는데, 당시에는 아쉽게도 관중 입장이 허용되지 않았다. 만원 관중으로 가득 찬 경기장에서 샬케 선수로서 그 분위기를 다시 한번 경험해 보고 싶다"라고 입단 소감을 말했다.