[오피셜]손흥민 7경기 침묵 깰까…'해트트릭 기억' 솔트레이크 상대로 선발 출격

사진=LA FC 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 8경기 만의 득점포를 정조준한다.

마크 도스 산토스 감독이 이끄는 LA FC는 6일 오전 10시 30분(이하 한국시각) 미국 솔트레이크시티의 아메리카 퍼스트 필드에서 레알 솔트레이크와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 원정 경기를 치른다.

LA FC는 4-4-2 포메이션을 활용한다. 손흥민과 드니 부앙가가 공격을 이끈다. 2선엔 제이콥 샤펠버그, 마크 델가도, 마티외 슈아니에르, 타일러 보이드가 자리한다. 수비는 예브헨 체베르코, 은코시 타파리, 아론 롱, 라이언 홀링스헤드가 담당한다. 골문은 위고 요리스가 지킨다.

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손흥민은 올 시즌 MLS에서 4골, 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵의 2골을 합해 공식전 6골을 기록했다. 하지만 지난달 밴쿠버와의 리그 19라운드 이후 MLS와 리그스컵을 합해 공식전 7경기 연속 침묵 중이다. 손흥민의 득점 시계가 멈춰서자 LA FC 역시 5경기 무승(3무2패), 부진에 빠졌다.

손흥민은 솔트레이크를 상대로 반전 발판을 마련한단 각오다. 그는 지난해 솔트레이크와의 첫 대결에서 해트트릭을 달성했다. 팀의 4대1 승리를 이끌었다. 두 번째 대결에서도 1골-1도움을 폭발했다. 손흥민은 지난 7월 솔트레이크와의 대결에서도 혼자 1골-1도움을 기록하며 팀에 3대1 승리를 안겼다.

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한편, 솔트레이크는 5-4-1 전술을 들고나온다. 세르지 솔란스가 공격에 앞장선다. 디에고 루나, 루카 모이사, 노엘 칼리스칸, 사바 로브자니쩨가 뒤에서 힘을 보탠다. 파이브백엔 후안 마누엘 사나브리아, 루카스 엥겔, 후안 호세 아리아스, 필립 퀸턴, 알렉산드로스 카트라니스가 자리한다. 골키퍼 장갑은 하파엘 카브랄이 착용한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com