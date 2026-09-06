[오피셜]'이적 실패로 미운털 박힌 알바레즈, 워밍업 패싱 논란까지' 빌바오 원정 0-3 충격패! 아틀레티코 시메오네 감독 몰랐나 "진짜? 할 말이 없다"

epa13214516 Atletico Madrid's head coach Diego 'Cholo' Simeone gestures during the Spanish LaLiga soccer match between Athletic Club Bilbao and Atletico Madrid, in Bilbao, Spain, 05 September 2026. EPA/Javier Zorrilla

Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone throws the ball to Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee during the Spanish league football match between Athletic Club Bilbao and Club Atletico de Madrid at San Mames Stadium in Bilbao on September 5, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]"오늘 2분 동안의 충격은 반성할 부분이다. 코칭스태프의 책임이다."

아틀레티코 마드리드 사령탑 디에고 시메오네 감독은 새 시즌 첫 패배에 대해 실수를 인정했다. 자신을 비롯한 코칭스태프의 책임이라며 고개를 숙였다.

이강인이 선발 출전한 아틀레티코 마드리드가 5일(한국시각) 스페인 빌바오 산 마메스에서 열린 아틀레틱 빌바오와의 2026~2027시즌 라리가 4라운드 원정 경기서 0대3 완패를 당했다. 시즌 개막 후 2승1무 후 첫 패배다. 이강인도 여름 이적한 후 첫 패배를 경험했다. 수비가 후반전에만 3실점하며 와르르 붕괴됐다. 승점 7점에 머문 아틀레티코는 7위로 추락했다.

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시메오네 감독은 경기 후 기자회견에서 후반전 시작 직후 집중력이 무너진 것에 대해 "경기를 본 그대로다. 전반전을 잘 했지만 후반 시작 후 2분 동안의 주의력 부족과 더 잘 해결했어야 할 상황들을 제대로 처리하지 못했다. 상대는 그 집중력이 흐트러진 순간을 잘 활용했다. 상대가 승리할만했다"고 말했다.

epa13214930 Atletico Madrid's JuliAn Alvarez (L) in action against Athletic's Johaneko Louis-Jean (R) during the Spanish LaLiga soccer match between Athletic Club Bilbao and Atletico Madrid, in Bilbao, Spain, 05 September 2026. EPA/Javier Zorrilla

그는 또 "후반전을 앞두고 경기 흐름은 매우 좋았다. 2분 동안 제대로 대응하지 못했다. 선수들이 이를 해결할 수 있는 상황을 만들어주지 못한 코칭스태프의 책임"이라며 "코칭스태프가 선수들에게 필요한 부분을 제대로 전달하지 못했다"고 말했다. 이날 아틀레티코는 후반전에 3골을 내주며 와르르 무너졌다. 특히 후반 시작 후 1분 만에 니코 윌리엄스에게 결승골, 2분 후 나바로에게 추가골을 내줬다. 다급해진 시메오네 감독은 후반 13분 이강인 등을 빼고 오르티스, 코케, 알바레즈, 로메로 4명을 조커로 투입했지만 결과적으로 효과는 없었다. 오히려 후반 45분 상대 산셋에게 쐐기골을 내주고 3골차로 무너졌다. 이번 시즌 개막 후 말라가(2대0) 세비야(3대1)를 잡았고, 비야레알(2대2)과 비겼다. 이번 빌바오 원정 패배는 아틀레티코에 적잖은 충격이다.

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시메오네 감독은 "우리는 팀을 만들어가는 과정에 있다. 앞으로 복잡한 상황들을 겪게 될 것이다. 시작은 좋았으나 오늘 나온 이 2분 동안의 충격은 우리가 반성하고 반응하는 계기가 됐다"고 말했다.

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Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez is pictured during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Villarreal CF at Metropolitano Stadium in Madrid on August 23, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

그는 경기 전 알바레스가 워밍업을 하러 나오지 않는 것에 대한 질문을 받고 "진짜인가. 거기에 대해선 할 말이 없다"고 짧게 대답했다. 또 다른 논란이 제기될 수 있는 부분이다. 선수가 경기 전 동료들과 함께 몸을 풀지 않은 경우는 매우 이례적이다. 그는 지난 비야레알전 조커로 출전했다가 홈팬들에게 야유를 받은 바 있다. 그 경기 종료 후 알바레즈만 홈팬들에게 인사하는 걸 하지 않고 바로 라커룸으로 직행했다. 알바레즈는 이적 무산 이후 아직 홈팬들에게 사과를 제대로 하지 않았다. 아틀레티코 팬들은 알바레즈를 용서하지 않고 있다.

Soccer Football - LaLiga - Athletic Bilbao v Atletico Madrid - San Mames, Bilbao, Spain - September 5, 2026 Atletico Madrid coach Diego Simeone reacts REUTERS/Vincent West

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시메오네 감독은 빌바오의 수비에 대해 "상대 감독(테르지치)을 잘 알고 있으며 그는 게임 플랜이 명확한 사람이다. 빌바오는 우리가 상위권 진출을 위해 싸울 팀"이라고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com