"맨유가 어쩌다 이렇게" 승격팀 입스위치보다 돈이 없어, '가난한 구단' 전락…이유있는 항의 시위→캐릭, 수뇌부 지출 제한 일축

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[스포츠조선 김성원 기자]맨유는 유럽을 대표하는 명문 구단이다.

그러나 알렉스 퍼거슨 감독이 지휘봉을 내려놓은 후 좀처럼 탈출구를 찾지 못하고 있다. 어느덧 '쩐의 전쟁'에서도 밀리고 있다.

맨유는 최근 문을 닫은 여름이적시장에서 새 선수 영입에 1억4800만파운드(약 2700억원) 지출에 그쳤다. 이는 승격팀 입스위치 타운보다 적은 금액이다.

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또 '빅클럽'에는 명함도 못 내민다. 첼시와 토트넘은 3억파운드 이상을 투자했다. '지역 라이벌' 맨시티와도 비교불가다. 맨시티는 단일 시장 최고액인 4억5800만파운드(약 8360억원)를 찍었다.

리버풀은 5일(이하 한국시각) 입스위치를 2대0으로 꺾고 새 시즌 리그에서 첫 승을 신고했다. 입스위치전에서 1억파운드 이상의 이적료를 기록한 선수가 3명이나 출전했다. 알렉산더 이삭, 브래들리 바르콜라, 플로리안 비르츠다.

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반면 맨유의 올여름 최고 몸값 영입은 브라이턴에서 활약한 카를로스 발레바였다. 옵션을 포함해 최대 7천만파운드에 불과하다. 10년 전 폴 포그바 영입 당시 지불했던 구단 최고 이적료인 8900만파운드에는 한참을 못 미친다.

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마이클 캐릭 감독이 대행 꼬리표를 뗀 맨유는 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 1승1패를 기록 중이다. 3라운드 상대는 에버턴이다. 맨유는 6일 오후 10시 원정에서 무대에 오른다.

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캐릭 감독이 에버턴전을 앞두고 '돈'으로 '우승'을 살 수 없다고 밝혔다. 맨유도 충분히 경쟁력을 갖출 수 있다고 자신했다. 그는 "투자가 중요한 요소일 수 있다는 점은 이해하지만, 항상 정답은 아니다"며 "우리도 분명히 할 수 있다고 생각한다. 과제는 적절한 역동성, 균형, 그리고 최고의 선수들을 한데 모으는 것"이라고 밝혔다.

하지만 맨유의 이적 전략에 대한 비판이 제기되고 있다. 루크 쇼와 경쟁할 만한 왼쪽 풀백의 부재와 베냐민 셰슈코를 지원할 공격진의 부족이 특히 지적되고 있다.

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다만 캐릭 감독은 맨유 수뇌부가 여름이적시장 지출에 제한을 두었다는 주장은 일축했다. 그러나 2005년 글레이저 가문이 맨유를 인수한 후 부채가 늘어나 이자만으로 8억5200만파운드(약 1조5550억원)를 지출했을 것으로 추산되고 있다. 매 경기에서 글레이저 가문에 대한 팬들의 항의 시위가 이어지고 있는 이유다.

지난 시즌 맨유를 EPL 3위로 이끈 캐릭 감독은 "이 클럽에 있으면 늘 우승하기 위해 노력해야 한다. 우리가 도달하고 싶은 지점이 바로 그곳이며, 우리는 그 수준에 꾸준히 도달하려고 노력할 것"이라며 "과거를 계속 돌아보는 건 좋아하지 않지만, 선수들은 그런 성과를 내기 위해 얼마나 많은 노력을 기울였는지 알고 있다. 우리 팀은 전력이 강화되었기 때문에 앞으로 더 좋은 결과를 기대하고 있다"고 강조했다.

영국의 '더선'은 이에 대해 '낙관론이 타당한지는 앞으로 몇 달 동안 더 분명해지겠지만, 캐릭은 맨유가 많은 경쟁팀보다 훨씬 적은 돈을 썼지만 우승에 도전할 수 있는 스쿼드를 구성했다고 믿는다'고 덧붙였다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com