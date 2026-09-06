김민재 결장 여파? 바이에른, '황희찬 명단 제외' 샬케와 0-0 무승부 '4위 추락'...무려 67경기만에 선두 자리 내줬다

[스포츠조선 박찬준 기자]'괴물' 김민재(바이에른 뮌헨) 결장 여파일까.
바이에른 뮌헨이 대기록을 마무리했다. 바이에른은 6일(한국시각) 독일 겔젠키르헨의 펜틴스 아레나에서 열린 샬케와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 2라운드에서 0대0으로 비겼다. 바이에른은 이날 무승부로 1승1무를 기록하며, 4위로 내려갔다.
바이에른은 선두 자리에서 물러나며, 2024~2025시즌 2라운드 이후 처음으로 리그 선두 자리를 잃었다. 바이에른이 무려 67경기 연속으로 지켜오던 최다 선두 유지 기록이 마감됐다. 이전 기록 역시 바이에른이 보유했던 43경기였다. 바이에른은 2025년 11월 프라이부르크전에서 이를 경신했다.
또 한가지 기록도 마감했다. 바이에른은 2025년 2월 이후 처음으로 분데스리가에서 득점에 실패했다. 바이에른은 이날 해리 케인, 마이클 올리세 등 핵심 공격수들을 벤치에 앉혔다. 그럼에도 샬케는 바이에른의 놀라운 득점력을 무실점으로 막아냈다. 바이에른은 올 시즌 앞서 치른 3번의 경기에서 11골을 넣었다.
바이에른의 기록 실패 속 한국 팬들이 기대한 '코리안 더비'는 열리지 못했다. 김민재는 이날 처음으로 경기에 나서지 못했다. 앞선 경기에서 모두 선발 출전했던 김민재는 이날 다요 우파메카노-요나탄 타에 밀려 벤치에서 경기를 지켜봐야 했다. 바이에른은 이날 점유율에서 무려 83%에 달했지만, 마무리를 하지 못했다.
이적시장 마감 단 35초만을 남겨두고 샬케 임대 이적을 확정지은 황희찬은 아예 출전 명단에서 제외됐다. 등번호 7번을 받은 황희찬은 곧바로 팀 훈련에 합류하며 출전 가능성을 높였지만, 일단 이날은 명단에도 이름을 올리지 못했다. 두 선수가 모두 경기에 나서지 못하며, '코리안 더비'가 무산됐다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com