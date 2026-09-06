'韓 에이스' 이강인 벌써 이런 평가라니...통한의 골대 강타, 미친 패스→"대체 왜 후반 14분에 빠졌나" 현지 팬들까지 아쉬움 폭발

사진=라리가 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 활약에 현지 팬들도 이른 교체에 대한 아쉬움을 표했다.

이강인은 5일(한국시각) 스페인 빌바오의 산 마메스에서 열린 아틀레틱 클루브와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드에서 선발 출전했지만, 팀의 0대3 패배를 막지 못했다. 이강인은 리그 3경기 연속 선발 출전을 이어갔다.

최전방에 자리했다. 디에고 시메오네 감독은 다시 한번 이강인 최전방 카드를 꺼내들었다. 알렉스 바에나와 이강인이 최전방에 자리하고 아데몰라 루크먼, 모르텐 히울만, 파블로 바리오스, 줄리아노 시메오네가 뒤를 받쳤다.

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이강인은 전반 초반 아틀레티코의 뜨거운 분위기를 이끌었다. 단 3분, 이강인의 번뜩임이 드러났다. 전반 3분 역습 상황에서 상대 박스 우측에서 바리오스의 패스를 받은 이강인은 마크맨 베르지체를 단숨에 제치고 파포스트를 향해 오른발 슛을 날렸다. 골대를 강타했다. 각도가 조금만 안으로 꺾였다면 득점이 될 수 있었지만, 그러지 못했다.

패스에서도 돋보였다. 다시 한번 도움을 쌓을 기회가 찾아왔다. 전반 24분 상대 수비 진영에서 시도한 터닝 패스, 박스 우측에 자리한 바에나에게 완벽한 슈팅 기회를 전달했다. 바에나의 슈팅은 골키퍼 정면으로 향하며, 세비야전처럼 득점을 합작하지 못했다. 이강인은 이외에도 꾸준히 공격진에서 드리블 돌파와 슈팅을 시도해 기회를 만들기 위해 분전했다.

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다만 이강인의 시간은 이날 경기 오래 지속되지 못했다. 아틀레티코는 후반 시작 직후 니코 윌리암스, 로베르트 나바로에게 연속 실점을 허용했고, 시메오네 감독은 이강인을 벤치로 불러들이고 훌리안 알바레스를 투입하는 등 공격진의 변화를 줬다.

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일부 팬들은 '이강인이 왜 일찍 빠졌는지 모르겠다', '우린 확실히 좋은 선수를 보유했었다', '이렇게 위협적인 선수가 없다'고 반응을 보였다. 여러 요인이 작용했을 것으로 보인다. 이강인은 전반 39분 상대 진영에서 베르치체를 향한 한 발 늦은 태클에 경고를 받았다. 다소 격양되는 분위기였던 경기 흐름을 고려하면 경고를 가진 이강인을 그라운드에 계속 두는 것은 부담이었던 것으로 보인다.

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한편 스페인의 마르카는 '현란한 드리블로 상대 수비를 제치고 흔들었고, 슈팅을 시도했다. 하지만 아쉽게 골대를 강타해 기회를 놓쳤다. 이강인의 패스를 받은 바에나의 슈팅이 골키퍼에게 막히는 등 전반전에는 위협적인 공격을 퍼부었다'고 호평했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com