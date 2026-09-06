'아, 이강인!' 디에고 시메오네 감독, 얼굴 감싸 쥐고 아쉬움 폭발…'LEE 골대샷' 눈물→"효과적 대처 NO, 코칭스태프 책임"

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[스포츠조선 김가을 기자]디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독이 얼굴을 감싸쥐었다. 그만큼 이강인(아틀레티코 마드리드)의 '골대샷'이 두고두고 아쉬웠다.

아틀레티코 마드리드는 5일(이하 한국시각) 스페인 빌바오의 산 마메스 바리아에서 열린 빌바오와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 0대3으로 완패했다. 아틀레티코 마드리드는 시즌 첫 패배를 떠안았다. 2승1무1패(승점 7)를 기록하며 7위에 랭크됐다.

경기 초반 결정적 장면이 있었다. '에이스' 이강인의 발끝이 번뜩인 순간이었다. 이날 4-4-2 포메이션의 오른쪽 공격수로 선발 출전한 이강인은 킥오프 2분 만에 날카로운 슈팅을 선보였다. 그는 골 지역 오른쪽에서 수비수와 몸싸움을 이겨낸 뒤 오른발 슈팅을 시도했다. 하지만 이강인의 잘 맞은 공은 상대 왼쪽 골포스트를 맞고 튕겨나왔다. 그 순간 시메오네 감독은 얼굴을 감싸쥐며 무척이나 아쉬워하는 모습이 포착됐다.

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이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 말라가와의 리그 개막전에서 결승골을 넣으며 경기 최우수 선수(MVP)로 선정됐다. 3라운드 세비야 원정에서 시즌 첫 어시스트를 올렸다. 이강인은 4라운드 경기에선 3연속 선발 출전하며 공격을 이끌었다. 하지만 세비야를 상대로 '골대샷' 불운에 눈물 흘리며 아쉬움을 남겼다.

스페인 언론 '아스'에 따르면 경기 뒤 시메오네 감독은 "경기는 예상대로 흘러갔다. 전반엔 좋은 기회와 투지 넘치는 플레이로 가득찼다. 하지만 후반 2분에서 5분 동안 집중력이 떨어졌다. 결정력이 부족했다. 충분히 더 잘할 수 있는 상황이었다. 상대는 그 팀을 타 더욱 조직적인 수비로 경기를 풀어갔고, 결국 승리했다"며 "경기는 매우 잘 진행되고 있었고, 후반전을 앞두고 분위기도 좋았다. 하지만 후반 초반 효과적으로 대처하지 못했다. 이는 코칭스태프의 책임이다. 선수들에게 후반전 시작에 필요한 것을 제대로 전달하지 못했다. 해결책을 찾지 못했다. 우리는 팀을 만드는 단계에 있다. 앞으로 어려운 시기를 겪게 될 것이다. 우리가 가진 것과 해결해야 할 문제를 되돌아보게 했다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com