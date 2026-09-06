일본도 인정할 수 밖에 없는 한국인, 손흥민 기습 극찬 "토트넘 역대 최고 영입, 아시아 최초 EPL 득점왕"

사진=EPL

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[스포츠조선 김대식 기자]일본에서 손흥민을 향한 찬사를 보냈다.

일본 매체 풋볼채널은 5일(한국시각) '세계적인 스타 발굴! 토트넘이 대성공한 5번의 영입'이라는 제목의 기사를 보도했다. 5명 명단에 손흥민도 있었다.

매체는 '손흥민은 토트넘에 있었던 10년이라는 시간 동안 수많은 기록을 새로 썼다. 2015년 여름 3000만유로(약 470억원)의 이적료로 합류했으나 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 첫해에는 4골에 그치며 고전을 면치 못했다. 하지만 2년 차부터 차츰 적응해 나갔고, 2016~2017시즌부터는 8시즌 연속으로 리그 두 자릿수 득점이라는 대기록을 달성했다'며 손흥민을 선정한 이유를 설명했다.

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이어 '미드필더 크리스티안 에릭센, 공격수 해리 케인, 미드필더 델레 알리 등과 구축한 공격진의 파괴력은 가히 압도적이었다. 특히 역습 상황에서 손흥민의 존재는 상대에 엄청난 위협이 되었다. 중원으로 내려와 공을 받는 케인이 비워둔 공간으로 대한민국 국가대표 공격수 손흥민이 침투하는 패턴은 스퍼스의 대표적인 무기가 되었고, 이 환상의 콤비 조합에서 수많은 골이 탄생했다'며 손흥민의 활약상을 소개했다.

손흥민은 토트넘 역사상 최고의 선수 중 한 명이자 최고의 영입작이기도 하다. 매체는 '2021-2022시즌에는 23골을 터뜨리며 리버풀의 모하메드 살라와 함께 공동 EPL 득점왕(골든부트)에 올랐다. 이는 아시아인 선수로서는 역사상 최초의 쾌거로, 스퍼스 역사의 한 페이지를 화려하게 장식했다'며 아시아 선수 최초의 역사를 조명했다.

마지막으로 매체는 '케인이 팀을 떠난 이후에는 주장직을 맡아 명실상부한 '스퍼스의 얼굴'로 거듭났다. 오직 우승 트로피만을 남겨둔 상황에서, 2024-2025시즌 토트넘은 유로파리그(UEL) 정상에 올랐다. 손흥민은 캡틴으로서 우승 트로피를 힘차게 들어 올렸다. 가장 찬란한 순간에 팀을 떠나기 위해, 그는 해당 시즌을 끝으로 스퍼스와의 동행을 마무리지었다. 오랜 기간 무관에 시달렸던 클럽에 다시 한번 영광을 안기고 트로피를 들어 올리며 떠나는 그의 마지막 모습에 수많은 팬들이 뜨거운 감사와 찬사를 보내주었다'며 극찬을 아끼지 않았다.

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손흥민을 포함해 토트넘 최고의 영입으로는 가레스 베일, 루카 모드리치, 얀 베르통언, 에릭센이 선정됐다. 토트넘을 위해 오랫동안 헌신한 선수는 손흥민밖에 없었다.