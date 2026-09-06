'18위' 토트넘 보고 있나! 강등 후보 '0순위', 3경기 승점 7→무실점…'2위' 헐 시티 감독 "챔스 경쟁해볼까" 뼈있는 농담, 승격팀 이 정도면 '2부' 추락 없어

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[스포츠조선 김성원 기자]"챔피언스리그 진출권을 놓고 경쟁해야 할지도 모른다고 예상해 봐라."

세르게이 야키로비치 헐 시티 감독은 놀라운 출발에 대해 이같이 대답하며 미소지었다. 물론 재빨리 '챔스 발언'도 수습했다. 그는 "아니다. 당연히 아직 이르다"라고 했다.

2017년 5월 토트넘에 1대7로 대패한 후 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 사라진 헐 시티가 9년 만에 복귀했다. 지난 시즌 챔피언십(2부) 플레이오프를 통해 EPL로 승격했다.

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강등 후보 '0순위' 헐시티의 초반 기세가 매섭다. 헐시티는 6일(이하 한국시각) 영국 헐의 MKM 스타디움에서 열린 2026~2027시즌 EPL 3라운드에서 애스턴 빌라와 득점없이 비겼다. EPL 개막전에서 맨유를 2대0으로 제압한 헐 시티는 2라운드에선 코번트리 시티를 만나 1대0으로 승리했다. 헐 시티가 맨유를 리그에서 꺾은 것은 1974년 이후 52년 만이다.

2승1무를 기록한 헐시티는 3경기에서 승점 7점을 수확했다. 3경기 연속 클린시트(무실점)가 놀랍다. 현재 3전 전승의 맨시티에 이어 2위에 올라있다.

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영국의 'BBC'는 '3경기만으로는 구단의 운명을 예측하기에는 표본 크기가 너무 작다. 하지만 현 상황에서 헐 시티 팬들이 약간의 희망을 품는 것도 무리는 아니다'며 '역사를 되돌아보면, 헐시티는 1부 리그 잔류 목표를 이미 상당 부분 달성했을지도 모른다. 프리미어리그에서 승격팀 중 개막 후 3경기에서 7점 이상을 획득하고 강등된 팀은 아직 없다. 승격팀을 제외하고도 강등된 팀은 단 3개팀뿐'이라고 강조했다.

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헐 시티는 뜨거운 여름을 보냈다. 큰 금액은 아니지만 약 1억5000만파운드(약 2740억원)를 들여 무려 18명 선수를 새롭게 영입했다. 그중 6명은 이적시장 마감일 합류했다. 에버턴에서 활약한 팀 이로에그부남도 2200만파운드 이적료에 헐 시티 유니폼을 입었다.

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야키로비치 감독은 애스턴 빌라전 후 "우리에게 아주 좋은 결과다. 승점 7점. 3경기. 무실점. 다음으로 넘어가자. 우리 목표는 승점을 획득하는 거다. (1부 잔류에) 승점 38~40점 정도 필요한 것 같은데, 최대한 빨리 획득하고 싶다"고 자신감을 나타냈다.

순위표 위에 헐 시티가 있다면 아래에는 18위 토트넘이 있다. 토트넘은 5일 노팅엄 포레스트와 0대0 무승부를 기록했다. 개막 후 3경기에서 1무2패에 그쳤다. 3경기 연속 무득점이 눈길을 끈다.

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토트넘은 여름 이적시장에서 막대한 자금을 투입했다. 선수 영입에 투자한 돈은 3억7000만파운드(6750억원)가 넘는다. 로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 "결과는 실망스럽지만 경기력은 매우 만족스러웠다"고 말해 논란이 됐다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com