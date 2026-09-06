'손흥민 없이는 뭘해도 안된다?' 토트넘, 7200억 썼는데 3경기 무득점+승점 1점...데제르비의 변명 "우리는 FM을 하는게 아냐"

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[스포츠조선 박찬준 기자]"우리는 풋볼매니저 게임을 하는게 아니다."

로베르토 데 제르비 토트넘 감독의 항변이었다. 토트넘은 5일(한국시각) 영국 노팅엄 시티 그라운드에서 열린 노팅엄 포레스트와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 3라운드 원정 경기에서 0대0으로 비겼다. 또 다시 무득점이었다. 토트넘은 1974~1975시즌 이후 처음으로 리그 개막 후 치른 3경기에서 무득점을 기록했다. 1992년 EPL 출범 이후에는 처음이었다. 3경기 연속 무득점도 2021년 11월 이후 처음이다.

그나마 승점 1점을 챙긴 것이 위안이었다. 토트넘은 앞서 브렌트포드, 뉴캐슬을 상대로 2연패를 당했다. 토트넘은 18위에 자리했다.

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토트넘은 이날 산드로 토날리, 얀 파울 판 헤커, 사비우, 오마르 마르무쉬 등 여름이적시장에서 영입한 선수들을 모두 출전시켰다. 그럼에도 여전히 부진한 모습이다. 토트넘은 이날 단 한개의 유효슈팅을 날리지 못했다. 안토니오 콘테 감독이 이끌던 2022년 4월 브렌트포드전 이후 처음이다.

토트넘의 결정력은 말그대로 최악이다. 토트넘은 올 시즌 치른 3번의 경기에서 무려 38번의 슈팅을 날렸지만, 기대득점은 3.3에 불과하다. 그나마도 한 골도 넣지 못했다.

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지난 두 시즌 동안 강등권에 머문 토트넘은 데 제르비 감독을 데려오고, 여름이적시장에도 엄청난 돈을 퍼부었지만 달라지지 않았다. 토트넘은 올 여름에만 3억1400만파운드, 한국 돈으로 약 7200억원을 썼다.

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데 제르비 감독은 의연한 태도를 보였다. 그는 "우리는 매우 뛰어난 선수들을 영입했지만, '풋볼 매니저' 게임처럼 이름값만으로 팀을 만들 수는 없다"고 말했다. "결과에 대해서는 아쉽지만 경기력에 대해서는 매우 기쁘다. 우리가 지난 목요일에야 처음으로 다 함께 모여 훈련을 시작했다는 점을 감안해야 한다"고 덧붙였다.

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데 제르비 감독은 "공을 소유했을 때와 소유하지 않았을 때의 조직력을 포함해 축구의 모든 면에서 발전해야 한다. 오늘도 우리는 수비를 매우 잘했다고 생각한다. 공을 가지고 놀 때 좋은 플레이를 펼쳤고 해결책을 찾아냈기에 계속 노력해야 한다. 파이널 서드 지역에서 훨씬 더 좋아질 수 있다고 믿는다"고 전했다.

마지막으로 "이 경기장에서 승점을 따내는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 승리하지 못해 만족스럽지는 않지만, 이것이 현시점에서 앞으로 나아가기 위한 올바른 멘탈이자 올바른 방향"이라고 말했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com