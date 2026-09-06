'미쳤다' 박지성+메시+호날두 스리톱 이게 된다고? '절친' 테베스 고별전 구상 본격화 "올해 12월 개최 조율 중"

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[스포츠조선 김대식 기자]박지성이 리오넬 메시, 크리스티아누 호날두랑 함께 뛰는 모습이 연출될 수 있을까.

글로벌 매체 골닷컴은 6일(한국시각) 아르헨티나 매체 TNT 스포츠의 보도를 인용해 '메시와 호날두가 같은 팀에서 호흡을 맞추는 모습을 볼 수 있을까? 이 전설적인 무대는 오는 12월에 열릴 카를로스 테베스의 공식 은퇴 경기가 될 수 있다'고 보도했다.

이어 '테베스는 은퇴 경기 세부 사항을 논의하기 위해 보카 주니어스 수뇌부와 수차례 회동을 가졌으며, 메시와 호날두 두 슈퍼스타를 모두 초청해 한 팀에서 뛰게 만들기를 희망하고 있다'고 덧붙였다.

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박지성의 가장 친한 절친인 테베스는 2022년 은퇴했지만 아직 고별전을 치르지 않았다. 고별전을 치르고 싶어하는 테베스는 메시와 호날두를 어떻게든 부르겠다는 의지를 직접 밝힌 바 있다.

당시 그는 고별전에서 호날두와 메시를 부를 것인지에 대한 질문에 "두 선수를 한 팀으로 불러 모으겠다"고 대답했다. 테베즈는 "내가 직접 가서 두 선수를 데려오겠다. 메시와 호날두의 연락처가 내 어플리케이션에 저장되어 있다"며 의지를 보였다.

테베스는 메시, 호날두와 모두 인연이 깊다. 2007년부터 2009년까지 함께 뛰면서 호날두, 웨인 루니, 박지성과 함께 엄청난 공격력을 선보였다. 호날두와 테베즈가 맨유에서 함께 뛴 시간은 겨우 2시즌뿐이지만 리그, 카라바오컵, 유럽 챔피언스리그(UCL) 우승 등을 비롯해 트로피만 7번 차지했다.

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메시와는 국가대표팀에서 오랫동안 같이 뛴 테베스다. 2005년부터 같이 국가대표팀에서 호흡을 맞춘 두 선수는 2015년에 테베스가 국가대표팀에서 은퇴하기 전까지 월드컵만 2번, 코파 아메리카는 세 번의 대회를 함께 했다.

골닷컴은 '화려한 선수 시절을 보낸 테베스는 웨스트햄, 맨체스터 시티, 맨유, 유벤투스, 보카 주니어스, 그리고 아르헨티나 국가대표팀에서 한솥밥을 먹었던 동료 선수 약 60명을 초청할 것으로 예상된다. 한 시대를 풍미한 두 거장이 함께 피치를 누비는 모습은 축구 역사상 전례 없는 특별한 사건이 될 전망'이라고 예측했다.

사진=미러

해외에서는 메시와 호날두가 현역 은퇴를 하기 전에 잠시라도 같이 뛰는 모습에 관심이 집중되겠지만 한국의 시선은 조금 다를 수밖에 없다. 박지성이 메시와 함께 뛰거나 혹은 호날두와 다시 한번 호흡을 맞추는 모습을 기대할 수밖에 없다. 메시는 여전히 축구 역사상 최고의 선수이며 호날두는 한국에서 미움을 받는 존재가 됐지만 맨유 시절 향수를 그리워하는 축구팬도 존재한다.

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골닷컴은 '테베스의 은퇴 경기는 아르헨티나 프로축구 리그 일정을 피해 12월 12~13일 주말, 혹은 18~19일 중 라 봄보네라 스타디움에서 개최하는 방안을 조율 중이다. 만약 해당 일자에 보카 주니어스의 리그 경기가 잡힐 경우 은퇴 경기 일정은 다소 조정될 수 있다'고 했다.