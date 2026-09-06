'韓 축구 대위기 '월드컵 스타' 오현규 체력안배용 교체자원 전락...10경기 1골 극심 부진→'경쟁자' 블라호비치 대폭발

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 기자]오현규는 다음 이적시장에서 새로운 팀을 알아봐야 할지도 모른다.

오현규의 소속팀 베식타시는 6일(한국시각) 튀르키예 이스탄불의 페네르바체 쉬크뤼 사라졸루 스타디움에서 열린 페네르바체와의 2026~2027시즌 튀르키예 수페르리가 4라운드에서 2대1로 승리했다. 이번 승리로 베식타시는 리그 2위로 도약했다.

최근 벤치로 밀려난 오현규는 이번 경기에서도 역시 후보 명단에 포함됐다. 오현규 대신 선발로 나선 선수는 두샨 블라호비치. 베식타시는 블라호비치를 중심으로 초반부터 거세게 몰아쳤다. 하지만 전반 26분 페네르바체의 롱스로인 공격에 당해 밀란 슈크리니아르에게 선제 실점을 허용했다.

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베식타시는 새로운 측면 에이스 레안드로 트로사르 발끝에서 동점골을 만들었다. 전반 38분 트로사르가 왼쪽에서 감각적인 아웃사이드로 패스로 리드반 일마즈에게 밀어줬다. 일마즈가 정확하게 구석을 노리는 슈팅으로 득점에 성공했다.

팽팽하던 승부 속 블라호비치가 점점 존재감을 발휘하기 시작했다. 후반 12분 블라호비치는 주니오르 올라이딴의 패스를 받아 일대일 기회를 잡았지만 골키퍼 선방에 걸렸다. 결국 블라호비치가 해결사로 나섰다. 후반 28분 순간적으로 페네르바체 수비진이 오르쿤 퀵취를 놓쳤다. 퀵취는 자신에게 온 찬스를 블라호비치에게 양보했고, 블라호비치는 놓치지 않았다. 블라호비치의 역전골은 결승골이었다.

사진=베식타시

오현규는 후반 40분 블라호비치와 교체돼 경기장을 밟았지만 찬스가 오지 않았다. 후반 43분 오현규를 향한 좋은 패스가 차단당해 아쉬움을 삼켰다. 후반 추가시간에 시도한 슈팅은 수비 육탄 방어에 막혔다. 뚜렷한 존재감을 보여주지는 못했다.

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문제는 앞으로의 전망이다. 블라호비치는 최근 2경기에서 4골을 뽑아내면서 자신이 왜 A급 스트라이커인지를 확실하게 증명하고 있다. 빈센초 이탈리아노 베식타시 감독은 블라호비치를 절대적으로 신뢰하는 상황. 그렇다면 오현규가 벤치에서 시작하는 경기가 당분간 이어질 가능성이 크다. 이런 상황이 지속된다면 오는 겨울 이적시장에서 임대나 이적을 통해 새로운 팀을 알아봐야 할 수도 있다.

해결책은 결국 득점력 회복이다. 오현규는 지난달 21일 유로파리그 경기에서 득점포를 신고한 게 이번 시즌 유일한 득점이다. 교체 출전 경기를 포함해 10경기 단 1골, 베식타시 팬들이 기대했던 지난 시즌의 오현규가 아니다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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내년 초 아시안컵을 앞두고 있는 한국 국가대표팀 입장에서도 오현규의 이러한 입지 불안은 좋은 소식이 아니다. 앞으로 주어지는 교체 출전 기회를 얼마나 살려내느냐가 주전 자리를 되찾을 수 있을지를 가늠할 분수령이 될 전망이다.