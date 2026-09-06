"충격!" 손흥민 1골-1도움→8경기 만의 득점포 가동에도…LA FC, 솔트레이크와 2-2 무승부

사진=LA FC 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 8경기 만에 '골 맛'을 봤다.

마크 도스 산토스 감독이 이끄는 LA FC는 6일(이하 한국시각) 미국 솔트레이크시티의 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 레알 솔트레이크와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 원정 경기에서 2대2로 비겼다. LA FC는 6경기 연속 무승(4무2패)에 허덕였다. 서부 콘퍼런스 3위(10승7무7패)에 머물렀다.

LA FC는 3-4-3 포메이션을 활용했다. 손흥민을 중심으로 드니 부앙가와 타일러 보이드가 공격을 이끌었다. 2선엔 제이콥 샤펠버그, 마크 델가도, 마티외 슈아니에르, 라이언 홀링스헤드가 위치했다. 수비는 예브헨 체베르코, 은코시 타파리, 아론 롱이 담당했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

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솔트레이크 역시 3-4-3 전술을 들고나왔다. 디에고 루나, 세르지 솔란스, 사바 로브자니쩨가 공격에 앞장섰다. 마누엘 사나브리아, 루카 모이사, 노엘 칼리스칸, 알렉산드로스 카트라니스가 뒤에서 힘을 보탰다. 스리백엔 루카스 엥겔, 후안 호세 아리아스, 필립 퀸턴이 자리했다. 골키퍼 장갑은 하파엘 카브랄이 착용했다.

사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스

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LA FC는 손흥민의 부활이 절실했다. 손흥민은 올 시즌 MLS에서 4골, 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵의 2골을 합해 공식전 6골을 기록했다. 하지만 지난달 밴쿠버와의 리그 19라운드 이후 MLS와 리그스컵을 합해 공식전 7경기 연속 침묵 중이다.

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손흥민은 그동안 솔트레이크를 상대로 매우 강한 모습을 보였다. 그는 지난해 솔트레이크와의 첫 대결에서 해트트릭을 달성했다. 팀의 4대1 승리를 이끌었다. 두 번째 대결에서도 1골-1도움을 폭발했다. 손흥민은 지난 7월 솔트레이크와의 대결에서도 혼자 1골-1도움을 기록하며 팀에 3대1 승리를 안겼다.

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사진=LA FC 구단 공식 계정 캡처

킥오프. LA FC가 선제골을 꽂아 넣었다. '흥부듀오'가 날았다. 손흥민이 중원에서 길게 찔러준 패스를 부앙가가 받아 득점으로 완성했다. LA FC가 1-0 리드를 잡았다. 손흥민은 리그 11호 도움을 기록했다. 솔트레이크가 반격에 나섰다. 불과 4분 뒤 로브자니쩨가 동점골을 넣었다. 측면에서 중원까지 파고들며 오른발 득점을 완성했다.

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팽팽한 분위기 속 손흥민이 균형을 깼다. 전반 38분 부앙가가 왼쪽에서 빼준 공을 잡아 왼발슛을 날렸다. 상대 골키퍼가 방향을 정확히 읽었지만, 막을 수 없었다. 손흥민의 발끝을 떠난 공은 상대 골포스트를 맞고 그대로 골대로 빨려 들어갔다. LA FC가 2-1로 앞선 채 전반을 마감했다.

사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

후반 초반 LA FC가 적극적으로 공격에 나섰다. 롱, 보이드가 연달아 슈팅을 시도했다. 하지만 상대의 골문을 뚫지 못했다. 솔트레이크가 반격에 나섰다. LA FC에는 '거미손' 요리스가 있었다. 요리스가 연이은 선방으로 팀을 위기에서 구했다.

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솔트레이크가 먼저 교체 카드를 꺼내들었다. 로브자니쩨와 아리아스를 빼고 에이든 헤자르카니와 디안드레 예들린을 투입했다. 3분 뒤엔 부상으로 모이사 대신 콜린 구스케를 넣었다.

카드는 적중했다. 솔트레이크가 기어코 동점골을 넣었다. LA FC의 패스 실수를 놓치지 않고 공격을 전개했다. 헤자르카니가 오른쪽에서 날린 슛을 요리스가 막아냈지만, 리바운드된 공을 칼리스칸이 득점으로 완성했다. 경기는 2-2, 원점으로 돌아갔다.

다급해진 LA FC는 보이드 대신 아르민도 지프를 넣었다. 후반 42분 손흥민이 인상적인 장면을 연출했다. 단독 드리블로 상대 골키퍼를 제치고 오른쪽에서 슈팅을 시도했다. 그러나 예들린에 막혀 고개를 숙였다. 후반 추가 시간은 단 3분이었다. 하지만 그 누구도 득점하지 못한 채 무승부로 경기를 마감했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com