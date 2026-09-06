5700억 쓰고, 52년 만에 대굴욕...'난 억울해' 데 제르비 소신발언 "공격수들 잘못된 판단 너무 많아"

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[스포츠조선 이현석 기자]로베르토 데 제르비 감독이 부진한 성적 속 공격수들을 비판했다.

영국의 데일리메일은 6일(한국시각) '분노한 데 제르비는 1억 6500만 파운드에 달하는 토트넘의 부진한 공격진을 맹비난했다'고 보도했다.

토트넘은 6일 잉글랜드 노팅엄의 더시티 그라운드에서 열린 노팅엄 포레스트와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 3라운드에서 0대0으로 무승부를 거뒀다. 토트넘은 개막 이후 3경기 1무2패, 승점은 고작 1점 얻는데 그쳤다.

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경기 내용도 부진했다. 경기 내내 단 하나의 유효슈팅도 기록하지 못했다. 기회가 없었던 것은 아니다. 전반 17분 역습 상황에서 수비 견제를 뚫고 기회를 잡은 오마르 마르무시의 슈팅이 골문을 벗어났다. 후반 26분에도 마르무시가 박스 좌측에서 시도한 슈팅이 골대로 향하지 않았다.

올여름 막대한 보강을 감행한 토트넘이기에 더 아쉬운 경기력이다. 토트넘은 올여름 확실하게 달라지겠다는 각오를 이적시장 행보로 보여줬다. 엄청난 투자를 감행했다. 얀 폴 판헤케, 마테우스 페르난데스, 산드로 토날리, 사비우 등을 영입하며 무려 3억 1450만 파운드(약 5700억원)를 투자해 엄청난 보강에 성공했다.

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특히 공격진은 완벽한 개편 작업을 위해 영입에 몰두했다. 하지만 이날 경기 출전한 사비우, 마르무시, 미하일로 무드리크 모두 득점을 위한 성과를 거두지는 못했다. 데 제르비 또한 공격수들의 활약에 대해 아쉬움을 숨기지 않았다. 토트넘은 아직까지 3경기 동안 리그에서 득점이 없다. 리그에서 득점을 기록하지 못한 팀은 토트넘과 애스턴 빌라, 코번트리 시티 뿐이다.

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데일리메일은 '데 제르비 감독은 노팅엄전 이후 시즌 첫 골을 넣지 못한 공격수들을 질책했다. 1974년 이후 처음으로 개막 후 3경기에서 득점에 실패했다. 데 제르비 감독은 노팅엄 상대로 유효 슈팅을 단 한 차례도 기록하지 못했다. 공격수들의 결정력 부족을 한탄했다'고 전했다.

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데 제르비는 "파이널 서드에서 개선해야 될 것이 너무 많다"며 "더 나은 판단력을 발휘하고, 중요한 순간에 침착함을 유지해야 한다. 마르무시가 슛을 날렸는데 공은 골대 위로 넘어갔다. 그 상황에서 로버트슨이 오버래핑 중이었다. 올바른 판단을 내렸다면 모하메드 쿠두스가 득점 기회를 맞이했을 것이다. 텔은 잠재력이 크지만, 잘못된 판단을 너무 많이 했다"라고 공개적으로 지적했다.

반등을 위해선 득점이 필요한 토트넘, 데 제르비 감독도 3경기 만에 비판을 참지 못했다. 공격수들의 반등 없이는 더 어려운 시즌이 예상된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com