[오피셜]'미친 득점 괴물' 맨체스터 시티 만 26세 에이스 홀란, 클럽 368경기서 벌써 300골 도달..'그는 신입생 엔조와 은디아예의 퍼포먼스에 놀랐다'

epa13215624 Erling Haaland of Manchester City in action during the English Premier League match Manchester City against Coventry City FC, in Manchester, Britain, 05 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Soccer Football - Premier League - Manchester City v Coventry City - Etihad Stadium, Manchester, Britain - September 5, 2026 Manchester City's Erling Haaland scores their first goal REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]'괴물' '득점 머신' 엘링 홀란(26·맨체스터 시티)가 또 하나의 기록에 도달했다. 만 26세에 클럽 368경기에서 총 300골 고지에 도달했다. 홀란을 앞세운 맨시티는 개막 3연승으로 프리미어리그 선두를 달렸다.

홀란이 공격을 주도한 맨시티가 5일(한국시각) 영국 맨체스터 에티하드 스타디움에서 벌어진 승격팀 코번트리와의 2026~2027시즌 프리미어리그 3라운드 홈 경기서 1대0 승리했다. 홀란이 결승골을 터트렸다. 본머스(2대1) 크리스털 팰리스(4대1)에 이어 코번트리까지 눌렀다.

홀란은 코번트리 상대로 전반 26분 세메뇨의 도움을 받아 헤더로 결승골을 터트렸다. 홀란은 이 골로 클럽 300호골에 도달했다. 그는 맨시티에서 165골을 넣었다. 이전 몸담았던 독일 보루시아 도르트문트에서 86골, 오스트리아 잘츠부르크에서 29골, 노르웨이 몰데에서 20골을 넣었다.

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Soccer Football - Premier League - Manchester City v Coventry City - Etihad Stadium, Manchester, Britain - September 5, 2026 Manchester City's Erling Haaland celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

2000년생인 홀란은 맨시티와 2034년 6월까지 계약돼 있다. 그는 지난 2022년 7월 도르트문트에서 맨시티로 이적했다. 당시 이적료는 6000만유로였다. 홀란은 2019년 1월 몰데에서 잘츠부르크로 이적했고, 1년 만인 2020년 1월 잘츠부르크에서 도르트문트로 유니폼을 갈아입었다. 만 26세의 나이를 감안할 때 홀란의 득점포는 아직 절정이라고 보기는 어렵다. 전성기가 아직 오지도 않았다. 그의 득점포는 멈추지 않을 것 같다. 홀란의 현재 시장가치는 2억710만유로로 가장 높다.

맨시티는 이날 코번트리의 도전을 무실점으로 막아 한골차로 승리했다. 맨시티 새 사령탑 엔조 마레스카 감독은 쾌조의 출발을 이어갔다. 마레스카 감독은 이번 여름 이적시장에서 야심차게 영입한 미드필더 엔조 마레스카와 윙어 일리만 은디아예를 선발 투입했다. 모로코 영건 미드필더 아유브 부아디는 후반에 조커로 들어갔다.

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승리의 일등공신 홀란은 최근 새롭게 팀 동료가 된 엔조와 은디아예를 향해 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 구단 공식 채널과의 인터뷰에서 "두 선수 모두 정말 좋은 경기를 펼쳤다. 엔조는 득점 과정에서 매우 잘 해주었고 실제로 몇 차례 기회도 잡았는데, 골을 넣을 수도 있었다. 은디아예는 그의 기량을 즉시 확인할 수 있었다"면서 "은디아예는 상대 선수들을 제치고 드리블하는 방식이 놀라웠다. 그들이 우리에게 스카우트된 이유가 있고, 그만한 기량을 가지고 있었다. 가능한 한 빠르게 팀에 적응하고 리듬을 찾는 것이 중요하다"고 말했다.

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epa13215620 (L-R) Antoine Semenyo, Phil Foden and Erling Haaland of Manchester City in action during the English Premier League match Manchester City against Coventry City FC, in Manchester, Britain, 05 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

맨시티는 이번 여름 이적시장에서 기존의 주축을 이뤘던 로드리(FC바르셀로나), 베르나르두 실바(레알 마드리드), 존 스톤스(인터 밀란)과 작별했다. 대신 미드필더 엘리엇 앤더슨, 엔조, 부아디, 은디아예 등을 영입했다. 이적시장 마감일에 첼시로부터 엔조를 1억2500만파운드에, 에버턴으로부터 은디아예를 6500만파운드에 영입했다.

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맨시티의 다음 일정은 9일 포르투와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 원정 1차전이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com