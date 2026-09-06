'6위 점프' 가을 대전, 선선함과 함께 돌아온 득점력...침묵하던 공격진 다 터졌다

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[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌의 상승세가 무섭다.

대전은 5일 부천종합운동장에서 열린 부천FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드 원정경기에서 5대0 대승을 거뒀다. 대전이 올 시즌 5골차 승리를 거둔 것은 5월 광주FC와의 11라운드 5대0 승리 이후 두번째다. 최근 7경기에서 5승(2패)을 챙긴 대전은 승점 35점으로 6위까지 뛰어올랐다. 대전이 파이널A 마지노선인 6위 안에 진입한 것은 5월5일 12라운드 이후 처음이다.

두 팀의 차이를 가른 것은 결정력이었다. 이날 슈팅은 12대17로 오히려 부천에 밀렸다. 유효슈팅수도 8대7로 거의 차이가 없었다. 이창근의 선방쇼로 위기를 넘긴 대전은 기회가 올때마다 골로 연결했다. 대전은 전반 23분 디오고의 패스를 받은 마사가 기가 막힌 오른발 감아차기로 선제골을 넣었다. 전반 38분 디오고의 페널티킥 골로 리드를 벌린 대전은 후반 3분 정재희가 멋진 돌파에 이은 마무리로 3-0으로 앞서나갔다. 후반 33분 조성권이 코너킥에서 헤더로 네번째 골을 만들었고, 37분 정재희가 멀티골을 터뜨리며 5대0 완승을 마무리했다.

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대전의 최근 득점력은 어마어마하다. 7경기에서 17골을 넣었다. 코리아컵까지 포함하면, 8경기 20골이다. 앞서 20경기에서 23골에 불과했던 것을 감안하면, 그야말로 환골탈태다.

터져줘야 하는 선수들이 마침내 터진 결과다. 앞서 10경기에서 무득점이었던 루빅손은 광주전에서 시즌 2호골을 터뜨렸다. 혈을 뚫은 루빅손은 최근 6경기 3골을 몰아쳤다. 주민규 역시 부활했다. FC안양과의 경기에서 시즌 3호골을 폭발시킨 주민규는 이어진 3경기에서 2골을 더 넣었다. 주민규는 앞서 10경기에서 단 1골 밖에 넣지 못할 정도로 극심한 부진에 빠졌다.

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최근 정재희의 부활은 더욱 드라마틱하다. 앞서 8경기에서 1골 밖에 넣지 못했던 정재희는 강원FC와의 24라운드 골 이후 완전히 달라졌다. 코리아컵 포함, 최근 5경기에서 5골이다. 8골을 기록한 정재희는 단숨에 득점랭킹 6위까지 뛰어올랐다. 2024년 포항 스틸러스에서 기록한 커리어 최다골과 동률을 이뤘다.

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이날도 마사와 디오고가 폭발했다. 앞서 7경기에서 1골 뿐이었던 마사와 무려 13경기 동안 단 1골 밖에 넣지 못했던 디오고는 부천전에서 나란히 시즌 4호골을 넣었다.

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공격진의 부진 속 도통 날개를 펴지 못하던 대전은 가을 바람과 함께 강호의 위용을 되찾고 있다. 지난 두 시즌 후반기 상승세의 트레이드마크였던 빠른 트랜지션이 위력을 발휘하고 있다. 마사의 부활 속 측면 속도가 살아났고, 최전방까지 힘을 더해주고 있다. 엄원상 김봉수 김문환 등 핵심 자원들의 부상 속 얻은 결과라 더욱 의미있다. 9월 첫 경기에도 승리를 챙긴 대전은 목표로 한 아시아챔피언스리그 진출에 한걸음씩 다가가고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com