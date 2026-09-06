손흥민 우승? 헛된 희망인가..."18경기 5승, 이게 우승권이야? 왜 아무도 경질 안돼?" 분노 폭발

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[스포츠조선 김대식 기자]LA FC의 연이은 부진에 미국에서도 좋은 소리가 나오지 않고 있다.

마크 도스 산토스 감독이 이끄는 LA FC는 6일(한국시각) 미국 솔트레이크시티의 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 레알 솔트레이크와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 원정 경기에서 2대2로 비겼다. LA FC는 6경기 연속 무승(4무2패)에 허덕였다. 서부 콘퍼런스 3위(10승7무7패)에 머물렀다.

LA FC가 경기 초반부터 공격적으로 나서며 먼저 앞서갔다. 선제골의 출발점에는 손흥민이 있었다. 중원에서 전방을 향해 날카롭게 찔러준 패스를 드니 부앙가가 받아 마무리하면서 LA FC가 리드를 잡았다. 손흥민은 이 도움으로 시즌 리그 11번째 어시스트를 기록했다.

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솔트레이크도 곧바로 반격에 성공했다. 실점 이후 4분 만에 사바 로브자니쩨가 동점골을 터뜨리며 승부를 원점으로 돌렸다.

사진=LAFC

손흥민이 다시 리드를 안겼다. 7경기 연속 침묵하던 득점포가 다시 발동됐다. 전반 38분 부앙가가 왼쪽 측면에서 내준 패스를 손흥민이 받아 왼발로 강하게 때렸다. 골키퍼가 슈팅 방향을 예측하고 몸을 날렸지만 손흥민의 슈팅을 막아내기에는 역부족이었다.

하지만 손흥민의 1골-1도움 활약은 큰 의미가 없었다. 팀이 승리하지 못했기 때문이다. 후반 30분 위고 요리스의 선방 후 리바운드된 공을 노엘 칼리스칸이 득점으로 완성했다. 경기는 그대로 종료됐다.

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경기 후 MLS 관련 매체인 'MLS 무브스'는 LAFC 감독과 수뇌부를 강하게 비판했다. MLS 무브스는 'LAFC는 그야말로 총체적 난국'이라고 지적하며 'LAFC의 개막 후 첫 6경기는 5승 1무, 승점 16점의 무패행진이었다. 6경기 연속 클린시트에 올랜도 시티전 6대0 대승도 이었다. 하지만 그 이후는 18경기에서 5승6무7패다. 승점 21점을 획득했다. 첫 6경기에서 거둔 승수와 그다음 18경기 동안 거둔 승수가 같다. 어떻게 그 누구도 경질되지 않고, 오히려 재계약을 맺고 있는가?'라며 분노했다.

사진=LAFC

6경기 연속 무승에 시즌 후반 뚜렷한 하락세까지 겹치면서, 도스 산토스 감독과 그를 선임한 존 소링턴 단장을 향한 팬들의 여론은 갈수록 악화되고 있다. 특히 개막 초반 파죽지세로 리그를 호령했던 팀이 후반기 들어 완전히 다른 팀처럼 무기력한 경기력을 보이면서 우승에 대한 기대감이 사라지고 있기 때문이다.

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그래도 다행인 점은 아직 우승 도전을 포기할 만한 상황은 아니라는 점이다. 플레이오프 도전 기회가 주어지는 9위와의 승점차는 7점이다. 서부 콘퍼런스 선두를 달리고 있는 벤쿠버 화이트캡스와도 승점 6점차다. 빠른 반등만 해낼 수 있다면 LA FC는 다시 1위권에 도전해볼 수 있다.