현영민 전강위원장이 직접 밝힌 모레노 선임 이유, 열의+韓이해도+전문성...모레노의 첫 인사 "노력, 정직, 존중 약속한다"

사진캡처=대한축구협회 SNS

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 박찬준 기자]열정, 이해도 그리고 전문성, 현영민 대한축구협회(KFA) 국가대표 전력강화위원장이 로베르토 모레노 감독을 '임시 선장'으로 선임한 이유였다. 현 위원장은 최근 KFA 유튜브 채널에 출연해 모레노 감독의 선임 과정을 직접 설명했다.

KFA는 1일 임시 사령탑으로 모레노 감독을 선임했다. 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 열린 2026년 제7차 이사회를 통해 북중미월드컵 이후 공석인 남자 A대표팀 코칭스태프로 모레노 감독을 포함한 총 6명의 사단 선임을 승인했다. 스페인 출신 감독이 A대표팀 지휘봉을 잡은 것은 이번이 처음이다.

모레노 감독은 손발을 맞췄던 에두아르도 도캄포 수석코치를 비롯해 하신트 마그리냐, 빅토르 브라보 데 소토 코치, 하비에로 초카로 피지컬 코치, 니코 보쉬 골키퍼 코치와 동행한다. 모두 스페인 국적이다. 모레노 사단의 계약기간은 11월 27일까지며, 6경기 이후 평가를 통해 아시안컵까지도 갈 수 있는 조항을 삽입했다.

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A대표팀 감독 선임은 사상 처음으로 공개채용 방식으로 진행됐다. 현 위원장은 "KFA의 현재 상황을 고려할 때 절차적 정당성을 선명하게 보여주는 공채 방식이 국민 신뢰를 회복하는 길이라 판단했다"며 "전술적 지향점, 위기관리 능력 등을 중점적으로 평가했다. 코치진의 협업 체계도 심도 있게 검증했다"고 밝혔다. 그러면서 "모레노 감독은 짧은 준비 시간이 주어졌지만, 바로 팀을 맡겨도 되겠다는 확신을 줬다"고 강조했다.

KFA는 모레노 감독의 열정과 한국 축구에 대한 이해도를 높이 평가했다. 현 위원장은 "스페인 현지 대면 미팅 일정이 잡히자마자 12시간도 채 되지 않는 시간에 스페인 각지에 흩어져 있던 코칭스태프 전체가 한자리에 모였다"며 "계약 체결 전이었지만 즉시 업무를 시작할 수 있을 정도의 열정을 확인했다"고 설명했다. 이어 "K리그 선수들은 물론 군 팀인 김천 상무의 특수성까지 파악하고 있어 신선함으로 다가왔다. 계약 전부터 유럽에 나가 있는 선수들과도 직접 소통하기를 원하고 연락처를 물어볼 정도로 적극적인 의지를 보여줬다"고 했다.

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'모레노 사단'의 전문성에도 높은 점수를 줬다. 현 위원장은 "개성 있는 톱 클래스 선수들을 지도한 경험과 데이터 기반의 전력 분석, 다양한 전술 전개 능력이 모레노 감독의 가장 큰 강점"이라며 "모레노 사단 6명 전원이 유럽축구연맹(UEFA) 프로 라이선스에 준하는 자격증을 보유하고 있으며, 역할이 전문적으로 분업화되어 있다"고 덧붙였다.

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비자 문제로 대한민국 입국을 기다리고 있는 모레노 감독은 4일 직접 운영하는 홈페이지를 통해 팬들에게 첫인사를 건넸다. "한국 축구 최초의 스페인 출신 사령탑이자 KFA 역사상 최초로 공개 모집을 통해 임명된 사령탑"이라고 말문을 연 그는 사단을 직접 소개하며 "이들과 함께 천안의 코리안풋볼파크에서 상주하며 K리그 경기를 직접 참관할 계획"이라고 밝혔다.

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모레노 감독은 "영광스러운 동시에 막중한 책임감을 느낀다"고 했다. 그는 "나는 오랫동안 한국 축구를 알고 존경해 왔다. 이제 나의 임무는 한국 축구를 위해 일하는 것"이라며 "결과를 장담하진 않겠다. 대신 노력과 정직, 존중을 약속한다. 우리가 전해야 할 메시지가 무엇이든, 경기장에서 보여드리겠다"고 다짐했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com