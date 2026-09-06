'韓 에이스' 이강인 어떡하나, 또 시작된 '독박축구' 예고..."공 건들 때마다 야유" 알바레스, 겨울 이적시장 PSG행 가능성 등장

사진=X 캡처

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[스포프조선 이현석 기자]훌리안 알바레스가 1월에 팀을 떠날 수 있다는 주장이 등장했다.

영국의 트리뷰나는 6일(한국시각) '파리 생제르맹(PSG)이 알바레스에게 관심을 보이고 있다'고 보도했다.

올여름 이적시장을 뜨겁게 달군 화제의 인물 중 한 명은 알바레스다. 맨체스터 시티를 떠나, 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입은 알바레스는 자신이 원하던 최전방에서 활약하며 주가를 높였다. 아틀레티코 최전방을 책임지며 팀의 에이스로서 기량을 뽐냈다. 하지만 동행에 걸림돌이 등장했다. 알바레스의 이적 의지였다.

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EPA연합뉴스

알바레스는 올여름 갑작스럽게 이적을 요청했다. 바르셀로나행을 원한다는 의지를 숨기지 않았다. 여러 논란이 수면 위로 떠올랐다. 바르셀로나가 제대로 된 제안을 거절하지 않았다는 주장부터, 아틀레티코가 알바레스에게 약속한 조건들을 지키지 않았다는 이야기까지 나오며 구단과 선수 사이가 벌어졌다.

다만 이적은 이뤄지지 않았다. 바르셀로나의 제안은 아틀레티코의 요구 수준에 미치지 못했고, 아틀레티코는 이적시장 막판 바르셀로나로 향하는 문을 닫았다. 마감 직전까지 아스널과 첼시 등 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들의 관심이 이어졌으나, 알바레스는 바르셀로나행에만 마음을 열어두며 결국 팀에 잔류했다.

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잔류 확정 후에도 알바레스에 대한 여론은 긍정적이지 못하다. 홈 구장에서는 야유가 쏟아졌고, 심지어 직전 빌바오 원정에서도 알바레스가 교체로 출전하자 야유 소리가 등장했다. 알바레스에 대한 팬들의 민심이 바닥을 치는 상황, 다시 1월 이적시장에서 팀을 떠날 가능성이 고개를 들었다.

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트리뷰나는 '1월 이적시장에서 알바레스가 아틀레티코를 떠날 수 있다. PSG는 선수에게 관심이 있다. 루이스 엔리케 감독과 루이스 캄포스 단장은 최전방 공격수 보강이 필요하다고 생각하기에 알바레스를 고려 중이다. 여전히 바르셀로나는 알바레스가 선호하는 행선지이지만, PSG가 대안이 될 수도 있다'고 전했다.

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알바레스가 1월에 떠난다면 아틀레티코는 다시 한번 바쁜 이적시장을 보내야 하는 것은 분명하다. 조너선 데이비드 임대로 최전방을 보강했지만, 알렉산데르 쇠를로트와 데이비드만으로 옵션이 부족하다. 최전방에서 활약 중인 이강인의 파트너가 될 최적의 자원을 물색해야 한다. 아틀레티코는 최근 부상과 팀 적응 문제 등으로 이강인과 알렉스 바에나를 전방에 동시 기용하는 등 궁여지책으로 버티는 실정이다.

알바레스의 거취가 1월에도 뜨거워질 기미가 보이고 있다. 이적시장마다 팀을 흔드는 선수에 대해 아틀레티코가 다음 이적시장에서는 어떤 결정을 내릴지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com