'이승우만 보이는' 전북 현대, 1골-1도움 '원맨쇼'로 포항전 3경기 만에 2-0 완승..강팀의 모습이 아니다

전북 현대 이승우 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]요즘 전북 현대에서 '밥값'을 제대로 하는 몇 안 되는 선수 중 최고는 이승우다. 그가 팀을 '하드 캐리'하고 있는 모양새다. 이승우가 해주지 않으면 팀 득점 자체가 어렵다는 평가까지 나오고 있다. 상대는 이승우 막기에 혈안이 돼 있다. 그는 상대의 집중 견제에도 최근 물오른 득점 감각을 이어가고 있다.

이승우가 1골-1도움으로 전북 승리의 해결사 노릇을 했다. 전북은 5일 전주월드컵경기장에서 열린 포항 스틸러스와의 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드에서 2대0으로 승리했다. 24라운드 울산 HD전(1대0) 승리 후 3경기 만에 이겼다. 전북은 최근 4경기서 2승2무로 무패행진을 이어갔다.

포항전은 이승우 '원맨쇼'였다. 전반은 매우 답답했다. 전북과 포항, 둘다 수준 이하의 경기력을 보였다. 지루한 0-0의 균형은 후반 14분, 이승우의 벼락 중거리슛 결승골로 깨졌다. 이승우의 리그 8호골이었다. 그는 직전 인천전(1대1 무) 득점에 이어 두 경기 연속골 행진을 달렸다. 이승우는 2분 후 포항 골키퍼 홍성민의 빌드업 실수 상황에서 티아고의 추가골까지 어시스트했다. 선발 출전해 공격포인트 2개를 몰아친 그는 후반 33분 맹성웅과 교체돼 나왔다. 전북은 2골 차 리드를 지켰다.

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전북 현대 이승우 사진제공=한국프로축구연맹

포항은 최근 이승우의 날카로운 오른발 슛을 알면서도 순간적으로 놓친 게 패인이었다. 이승우는 상대가 슈팅을 예상하지 못한 타이밍에 오른발을 빠르게 휘둘렀다. 인천전 기습적인 중거리슛 득점 때도 상대 수비수보다 이승우의 반응이 한 박자 빨랐다.

전문가들은 "이승우가 해주지 않았다면 전북이 고전했을 경기였다"면서 "요즘 전북 경기를 보면 이승우 한 명만 축구를 제대로 하는 것 같다"고 평가한다. 축구가 팀 스포츠라는 걸 감안할 때 이런 평가는 최근 전북의 팀 경기력이 좋지 않다는 의미로 해석된다. 이승우는 이번 시즌 8골(3도움)로 팀내 최다 득점자다. 기대를 모았던 외국인 공격수들의 득점 기여가 떨어진다. 임대 영입한 모따는 3골(2도움), 티아고는 5골(1도움)을 기록 중이다. 최근 부상에서 돌아온 콤파뇨는 무득점이다. 여름에 가세한 이탈로는 7경기서 공격포인트가 '제로'다. 전북 구단은 최근 영입한 브라질 출신 공격형 미드필더 도도에게 기대를 걸고 있다.

전북 현대 이승우와 티아고 사진제공=한국프로축구연맹

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전북은 최근 4경기에서 지지 않았지만, 공격의 완성도가 떨어지고 있다. 울산과 인천 상대로 나란히 1골씩, 김천전에선 무득점에 그쳤다. 포항전 2골은 부천전(2대3 패) 후 4경기 만의 멀티골이다. 이승우는 포항전 후 "더 분발해야 한다. 오늘 승리가 우리 선수들의 자신감을 올리는 계기가 될 것"이라고 말했다. 전북의 다음 일정은 9일 강원과의 원정경기다. 정정용 전북 감독은 "이번 승리 분위기를 강원전까지 끌고 가고 싶다"고 말했다. 전북은 이번 시즌 후반기에 단 한 번도 연승을 달린 적이 없다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com