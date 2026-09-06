'韓 국가대표 공격수' 이호재 왜 선발로 안 쓰나...'259분 무득점' 경쟁자 유효슈팅 '0회' 최악의 부진, 다름슈타트도 0-3 충격 대패

사진=다름슈타트 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이호재에게 또 선발 기회가 주어지지 않았다. 팀 공격은 무딘 모습이었다.

다름슈타트는 5일(한국시각) 독일 카이저슬라우테른의 프리츠 발터 스타디온에서 열린 카이저슬라우테른과의 2026~2027시즌 분데스리가2(2부) 4라운드 경기에서 0대3으로 패배했다.

다름슈타트는 개막 이후 리그 4경기에서 1무3패 극심한 부진과 함께 최하위로 추락했다. 아직 이른 시점이지만, 지난 시즌을 5위로 마치며 승격에 도전했던 모습을 찾아보기 어렵다.

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경기 내내 밀리는 모습이었다. 전반 43분 마리오 사우어에게 실점 이후 후반에도 두 골을 추가로 내주며 무너졌다. 반면 다름슈타트 공격진은 전반 슈팅 4회, 유효 슈팅 1회에 그쳤다.

사진=다름슈타트 SNS 캡처

이호재는 후반 23분 교체로 투입되어 그라운드를 밟았다. 리그 개막 이후 4경기 연속 교체 출전이다. 이호재는 팀의 후반 유일한 유효슈팅을 기록하는 등 위협적인 모습도 선보였다. 아쉽게도 추격의 득점을 터트리지는 못했고, 팀 패배도 막지 못했다.

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이호재로서는 아쉬움이 큰 상황이다. 경쟁자인 '임대생' 밀란 스미트는 이날 경기 단 한번의 유효슈팅도 없었다. 키패스 1회, 골대를 크게 벗어난 슈팅 1회가 전부였다. 스미트는 3부 팀을 상대한 DFB 포칼에서의 활약을 제외하면 리그에서의 영향력이 미미하지만, 그럼에도 선발로서 자리를 지키고 있다. 리그에선 259분 동안 무득점이다.

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사진=다름슈타트 SNS 캡처

반면 이호재는 리그 첫 경기 홀슈타인 킬전에서 교체로 나와 이미 데뷔골을 신고했다. 해당 경기 후 선발 출전에 대한 기대감이 컸으나, 스미트에 밀려 번번이 짧은 교체 출전만 소화 중이다. 프리시즌과 시즌 첫 경기에서 보여준 모습을 고려하면 이호재가 더 많은 출전시간을 받는다면 공격에 변수를 창출힐 가능성도 충분하다.

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어려운 주전 경쟁 상황이 이어지고 있는 가운데, 이호재는 짧은 시간에도 활약을 선보이기 위해 분투 중이다. 리그 최하위까지 추락한 다름슈타트의 상황, 이를 반전시킬 카드로 이호재가 낙점될 수 있을지도 다음 경기 관전 포인트다. 다름슈타트는 오는 12일 오전 1시30분 홈에서 아르미니아 비엘레펠트를 상대로 시즌 첫 리그 승리에 도전한다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com