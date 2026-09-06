"우승 못하면 군대 가야해" 韓 국가대표 애제자 이렇게 걱정해주다니..."지금 너무 잘해서 아쉽다, 우승하고 와라"

사진=셀틱

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[스포츠조선 김대식 기자]마틴 오닐 셀틱 감독은 제자 양현준의 미래를 걱정해 아시안게임 금메달을 기원했다.

셀틱은 6일(이하 한국시간) 스코틀랜드 페이즐리의 세인트 미렌 파크에서 열린 세인트 미렌과의 2026~2027시즌 스코티시 프리미어십 6라운드에서 2대1로 승리했다. 리그 5연승을 질주한 셀틱은 선두를 굳혔다.

왼쪽 날개로 꾸준히 출전하고 있는 양현준이 해결사였다. 1-1로 팽팽하게 맞서던 후반 24분 셀틱이 중앙에서 공을 뺏어내자 양현준은 왼쪽으로 달리기 시작했다. 카밀로 듀란이 양현준에게 제대로 패스를 찔러주면서 일대일 기회를 잡았다. 양현준은 침착하게 밀어 넣으면서 역전골을 터트렸다. 양현준의 득점이 결승골이 되면서 셀틱이 승리했다.

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무서운 기세다. 지난 3일 애버딘을 상대로 마수걸이 포를 작렬시킨 양현준은 2경기 연속골이다. 유럽챔피언스리그에서 기록한 1도움을 포함해 7경기 2골-1도움으로 가파른 상승세다.

Celtic's Yang Hyun-Jun, rear, scores his sides third goal against Aberdeen during a Scottish Premiership soccer match, Wednesday Sept. 2, 2026, in Glasgow, Scotland. (Steve Welsh/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

하지만 양현준은 잠시 셀틱을 떠나야 한다. 경기 후 오닐 감독은 이번 경기를 끝으로 양현준이 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 위해 잠시 자리를 비운다고 밝혔다. 양현준은 이민성 감독이 이끄는 아시안게임 대표팀에서 와일드 카드로 선발됐다. 오닐 감독은 "양현준이 자리를 비우게 되어 아쉽다. 현재 경기력이 정말 좋기 때문에 더욱 안타깝다"고 했다.

그래도 오닐 감독은 이번 대회 차출이 양현준의 미래를 위해서 꼭 필요한 일이라는 걸 이해하고 있었다. 그는 "한국이 이번 대회에서 우승하지 못하면 양현준은 군 복무를 해야 한다. 그래서 꼭 우승했으면 좋겠다"고 했다.

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마지막까지 오닐 감독은 양현준 칭찬을 잊지 않았다. "그 효과적인 마무리 골로 깔끔하게 마지막 인사를 건넸다. 경기력도 훌륭하고 후방 수비 가담도 마다하지 않는 선수다. 그런 궂은일도 기꺼이 해낸다"며 칭찬했다.

사진=셀틱

양현준의 기세는 지난 시즌부터 상당히 좋다. 2022~2023시즌 도중에 셀틱 유니폼을 입은 뒤 양현준은 강원FC에서 보여준 잠재력을 터트리지 못했다. 주전 경쟁에서 고전했던 시기도 있었다. 2024~2025시즌 중반부터 조금씩 유럽 리그 템포에 적응하기 시작한 양현준은 지난 시즌을 기점으로 셀틱의 주전으로 도약했다.

오닐 감독은 성실하고, 파괴적인 양현준의 능력을 매우 높이 평가했다. 공식전 47경기를 소화하면서 10골-3도움을 터트리며 개인 최고의 시즌을 보냈다. 이 활약을 기반으로 2026년 북중미월드컵에도 승선했다. 이제 양현준은 우려로 가득한 이민성호의 희망이 되기 위해 일본 나고야로 향한다. 카타르와의 아시안게임 조별리그 첫 경기는 15일 열린다.