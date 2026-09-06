신상우 감독 "벨 감독의 미얀마? 상관 안해...北넘어 사상 첫 결승행 목표!"[AG 여자축구 출사표]

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"첫 결승행이 목표입니다." 신상우 여자축구 대표팀 감독이 아이치-나고야아시안게임 소집을 앞두고 또렷한 목표를 밝혔다. 대한민국은 2010년 광저우, 2014년 인천, 2018년 자카르타-팔렘방서 3연속 동메달을 딴 뒤 2023년 항저우 8강서 북한에 패하며 포디움을 놓쳤다. 조별리그서 한조로 묶인 북한을 상대로 설욕은 물론 내친 김에 가장 높은 곳을 바라본다. 신 감독은 "결승행이 목표다. 동메달은 많이 따봤다. 한 단계 목표를 높이는 게 맞지 않나"라고 했다. 이번 아시안게임 여자축구는 12개팀이 참가, 3개조로 조별리그를 치른 후 각조 1~2위 6개국과 3위 중 성적이 좋은 2개팀이 8강 토너먼트를 펼친다. 신상우호의 F조 1차전 상대는 얄궂게도 콜린 벨 전 감독의 미얀마(14일·오사카 나가이스타디움)다. 벨 감독은 2019년 10월 한국여자대표팀 지휘봉을 잡은 후 2023년 호주-뉴질랜드 월드컵에서 1무2패로 16강행에 실패한 후 2024년 6월, 4년 4개월의 동행을 끝냈다. 그해 애버딘FC 위민에 부임한 지 2개월 만에 지휘봉을 내려놨고 2024년 10월 중국 여자 U-20 대표팀 감독에 부임했다가 그만둔 후 K리그2 김해FC 감독 링크설이 돌던 중 8월 미얀마 여자축구대표팀 부임 소식을 알렸다.

신 감독은 '벨 더비'라는 말에 "크게 상관 안한다. 준비한 대로 하면 된다"서도 경계심은 늦추지 않았다. "이제 동남아도 약한 팀은 없다. 지난 6월 대만과 E-1 챔피언십 예선때도 (연장전까지 하며) 혼났었다. 그런 점을 교훈 삼아 좀더 세밀하게 준비할 것"이라고 말했다. 2차전은 방글라데시, 3차전은 '이겨야 사는' 북한전이다. 신 감독은 "아시안컵을 보며 분석중이다. 호주아시안컵 때(개최국 호주를 밀어내고 조1위)처럼 우리가 북한을 이기고 조1위가 될 경우 한곳에서 쭉 머물 수 있다. 큰 목표는 메달로 하되 세부적인 1차 목표는 한곳에 머무는 것"이라며 조1위를 직겨냥했다. "그래서 북한전이 가장 중요하다. 이미 분석자료를 코칭스태프와 공유하고 있고, 선수들한테 입히는 일만 남았다"고 했다. "조1위로 올라가면 준결승선 중국과 붙을 확률이 높다. 준결승이 2차 목표다. 중국을 이기면 첫 결승 진출이다. 미얀마전, 첫 경기부터 잘 준비하겠다"고 다짐했다.

이번 아시안게임은 레전드 지소연의 6번째, 마지막 무대다. 포디움 탈환은 한국 여자축구의 절실한 목표다. 신 감독은 "북한뿐 아니라 중국, 일본을 이긴 적이 많지 않다. 하지만 이번엔 다르다.모든 스태프, 선수들이 하나로 똘똘 뭉쳐서 매경기 최선을 다하다 보면 목표를 달성할 수 있을 것"이라고 말했다. 지소연, 김혜리 등 베테랑들을 향한 신뢰는 확고했다. "현재 리그에서 가장 몸이 좋은 선수들이 베테랑 선수들"이라면서 "경기수가 많아 부상이 걱정되긴 하지만 베테랑답게 잘 관리할 것이다. 후배들을 다독여 역할을 잘해줄 걸로 믿는다"고 했다. 신상우호는 7일 천안 코리아풋볼파크에 소집해 발을 맞춘 후 10일 결전지로 출국한다. 전영지 기자