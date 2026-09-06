FC서울 시즌 첫 5연승…구체적 '우승 시점' 나온다, 울산 HD→전북 '운명의 2연전'

사진제공=한국프로축구연맹

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FC서울의 기세가 점점 더 강해지고 있다. 시즌 첫 5연승을 완성했다. 정상을 향해 성큼성큼 달려가고 있다. 관건은 눈앞에 놓인 다음 두 경기다. 울산 HD, 전북 현대와의 2연전이다.

서울은 5일 서울월드컵경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드에서 1대0으로 신승했다. 파죽지세다. 서울은 대전(4대2), 안양(7대0), 부천(1대0), 광주(5대2)에 이어 인천까지 잡으며 시즌 첫 5연승을 달성했다. 이날 승리로 서울은 18승5무4패(승점 59)를 기록했다. 2위 전북(승점 42)과의 승점 차를 17점으로 벌렸다. 3위 울산(승점 41)과는 18점 차다. 서울은 이미 독주 체제를 구축했다. 2016년 이후 10년 만의 우승에 가까워지고 있다.

서울 입장에선 무척이나 값진 승리다. 승점 3점 이상의 가치가 있다. 이날 승리로 발걸음은 더 가벼워졌다. 까다로운 상대, 인천과의 '경인 더비'였다. 서울은 전반 3분 만에 수적 우위를 점했다. 역습 상황에서 클리말라가 상대 수비 김건희의 발에 걸려 넘어졌다. 주심은 득점 기회를 막은 김건희에게 곧바로 레드카드를 꺼냈다. 우위를 점한 서울은 일방적으로 공격에 나섰다. 하지만 인천의 끈끈한 수비 조직력을 좀처럼 뚫어내지 못했다.

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슈팅 16개(유효슈팅 7)를 시도하고도 인천의 골문을 열지 못했다. 서울은 포기하지 않고 두드리고 또 두드렸다. 후반 16분 기어코 '0'의 균형을 깼다. 행운의 골이었다. 문선민의 크로스를 이승모가 골대로 투입하는 과정에서 인천 수비수 이주용의 왼발에 맞고 자책골이 나왔다. 리드를 잡은 서울은 마지막까지 집중력을 발휘해 승리를 챙겼다. 김기동 서울 감독은 "상대 퇴장이 나왔지만 쉬운 경기는 아니었다. 몇 차례 기회를 득점으로 만들지 못하다 보니 스스로 어렵게 경기했다. 전반전이 끝나고 나서 선수들에게 급하게 하지 말고 한 골만 넣어서 이기자고 강조했다. 경기가 끝날 때까지 집중력을 보여준 선수들에게 고맙다"고 말했다.

서울은 8일 울산, 12일 전북과 원정 경기를 치른다. 2~3위 팀과의 연전이다. 두 경기 결과에 따라 '우승 시점'이 구체적으로 가려질 것으로 보인다. 올 시즌 서울은 울산과는 1승1패를 나눠가졌다. 전북을 상대로는 1승1무를 기록했다. 김 감독은 "울산, 전북과 경기가 우승을 향한 승부처다. 그래서 인천전 승리가 더욱 중요했다. 인천을 이기지 못했으면 부담스러웠을 텐데 자신감을 가지고 다음 경기를 준비할 분위기를 만들었다"고 자신감을 드러냈다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com