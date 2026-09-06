[오피셜]"유럽 챔스를 노려야 하나, 농담이다" 개막전 맨체스터 유나이티드 '보약' 먹고 2승1무 돌풍 주역 헐 시티 감독 "목표는 승점, 38~40점 정도"

Soccer Football - Premier League - Hull City v Manchester United - MKM Stadium, Hull, Britain - August 22, 2026 Hull City manager Sergej Jakirovic before the match Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Hull City v Manchester United - MKM Stadium, Hull, Britain - August 22, 2026 Hull City manager Sergej Jakirovic as the scoreboard is seen in the background Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

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[스포츠조선 노주환 기자]"3경기서 무패 승점 7점, 다음 시즌 챔피언스리그를 기대할 지도 모른다."

승격팀 헐 시티는 새 2026~2027시즌 프리미어리그에서 돌풍의 주역이다. 개막전에서 맨체스터 유나이티드(2-0)를 잡은 데 이어 코번트리(1-0)까지 물리쳤다. 그리고 애스턴 빌라(0-0)와 비겼다. 개막 3경기서 2승1무(승점 7)로 패배가 없다. 총 3득점에 무실점 행진이다. 짠물수비로 강팀들을 괴롭히고 있다.

헐 시티는 6일(한국시각) 영국 헐 MKM스타디움에서 벌어진 애스턴 빌라와의 2026~2027시즌 프리미어리그 3라운드 홈경기서 무실점으로 0대0으로 비겼다. 전력의 열세를 촘촘한 수비로 극복했다. 이기지 못했지만 패하지 않으면서 승점 1점을 가져왔다.

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헐 사령탑 세르게이 야키로비치 감독은 프리미어리그 복귀 후 인상적인 상승세가 이어지자, 다음 시즌 유럽 챔피언스리그 순위권을 노려야 하는 것 아니냐며 농담을 던졌다. 헐은 6일 오후 4시 현재 리그 선두 맨체스터 시티에 승점 2점 뒤진 2위에 올라 있다.

Soccer Football - Premier League - Hull City v Aston Villa - MKM Stadium, Hull, Britain - September 5, 2026 Hull City manager Sergej Jakirovic shaq Aston Villa manager Unai Emery before the match Action Images via Reuters/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

아키로비치 감독은 애스턴 빌라전 후 영국 매체 BBC와의 인터뷰에서 여유있게 농을 섞여 말했다. 그는 "나는 현실적이다. 이것이 현실적인 결과라고 생각한다. 우리는 모든 것을 쏟아부었다. 상대에게 두 차례 결정적인 기회가 있었고, 우리 역시 경기 막판에 승리할 수도 있었다"라며 "감사할 줄 모르는 사람이 되지는 않겠다. 이것은 우리에게 훌륭한 결과다. 3경기에서 승점 7점, 무실점이다. 다음으로 넘어가자"고 말했다.

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또 그는 신규 영입한 선수들의 팀 적응에 대해 "내 팀의 핵심을 알고 있으며, 이들은 챔피언십(2부 리그) 시절 선수들이다. 물론 퀄리티를 더하기 위해 선수들을 영입했고, 실제로 질적으로 좋아졌다. 나에게 가장 큰 문제는 프리시즌을 치르지 않은 선수들이 있다는 점이다. 이는 매우 큰 문제다. 하지만 우리는 노력할 것이다. 예를 들어 화요일 경기를 활용해 기회를 줄 것이며, 결국 그들은 새로운 기회를 얻게 될 것"이라고 말했다. 헐의 다음 일정은 9일 선덜랜드와의 리그컵 원정 경기다. 헐은 일부 로테이션을 가동할 것 같다. 오는 주말에는 첼시와 리그 원정 경기를 갖는다.

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epa13184342 Hull City Head Coach Sergej Jakirovic applauds after winning the English Premier League match Hull City against Manchester United, in Hull, Britain, 22 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

야키로비치 감독은 올리 맥버니가 막판 기회를 살리지 못한 것에 대해 "피로 때문일 수도 있다. 올리가 엄청난 노력을 기울였다. 우리가 볼을 소유하지 못한 시간이 많았기에 체력 소모가 매우 컸고, 이는 매우 정상적인 일이다. 애스턴 빌라는 좋은 팀이며, 그들도 새 선수들과 합을 맞출 시간이 더 필요하다"고 말했다.

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그는 시즌 초반 좋은 기세에 대해 "어쩌면 챔피언스리그 경쟁을 기대해야 할까. 아니다, 당연히 아직 너무 이른 이야기다. 우리의 목표는 가능한 한 빨리 승점을 쌓는 것이다. 대략 승점 38~40점 정도다. 가능한 한 빨리 이 승점을 획득하는 것이 목표"라고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com