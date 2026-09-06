'한국 감독 탈락' 포옛 여전히 야인 생활, 깜짝 고백 "토트넘 존중 대상도 아니었다"

한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 축구대표팀 임시 감독 후보에서 탈락한 뒤 야인 생활을 이어가고 있는 거스 포옛 감독이다.

포옛은 5일(한국시각) 영국 매체 더 선과의 인터뷰에서 과거 첼시를 떠나 토트넘으로 이적했던 결정에 대해 입을 열었다. 당시를 돌아보며 "내가 약간 순진했던 것 같다"고 말했다. 그는 "토트넘과 계약하고 나서야 이 이적이 첼시 팬들에게 어떤 영향을 미치는지 깨달았다"고 밝혔다.

포옛 감독은 1997년부터 첼시 선수였다. 첼시에서 주전으로 뛰면서 유럽축구연맹(UEFA) 컵위너스컵, UEFA 슈퍼컵, FA컵 등에서 우승하면서 전성기를 보냈다. 하지만 2001년 돌연 라이벌 구단인 토트넘으로 이적해 팬들을 놀라게 했다.

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그는 첼시 시절을 회상하며 "내가 첼시에 있을 때 우리는 트로피를 얻으려 노력했고, 목표는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승이었다"고 말했다. 이어 "그러기 위해서는 맨체스터 유나이티드나 아스널을 꺾어야 했다. 우리에게 토트넘은 솔직히 존중 대상이 아니었고, 우리의 가장 큰 라이벌도 아니었다. 그게 결론"이라며 원래 토트넘을 무시했다고 고백했다.

사진캡쳐=더선

그랬던 그가 토트넘 이적을 결심하게 된 이유는 클라우디오 라니에리 감독과의 관계 때문이었다. 포옛은 "라니에리 감독이 저나 데니스 와이즈 같은 주도적인 선수들을 정리하기 시작했을 때, 저는 결정을 내려야 했다"고 말했다. 그러면서 "계약서에 서명하고 팬들의 반응을 보고 나서야 내가 무슨 짓을 했는지 깨달았다. 이상한 기분이었다. 제가 순진했다"고 심경을 전했다.

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다만 그는 선수 입장에서 불가피했던 선택이었다는 점도 강조했다. 포옛은 "선수가 첼시에 대해 어떤 감정을 느끼는지도 이해할 필요가 있다. 저는 첼시와 사랑에 빠져 있었고 그건 비밀도 아니었다. 첼시는 나의 팀이었지만 그들은 나를 원하지 않았고, 그건 상처가 됐다. 저는 생계를 이어가야 했다"고 말했다. 이어 "누군가를 서운하게 하지 않으려고 제 가족에게도 나쁜 조건인 더 낮은 수준의 클럽으로, 더 적은 돈을 받고 가길 바라는 건가. 그럼 나는 어떻게 되나"라고 반문했다.

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그는 "첼시에 남아있을 수 없었다. 감독은 저와 전혀 다른 방식으로 모든 것을 하길 원했고, 구단은 1억 파운드를 쓰고도 트로피를 얻지 못했다. 결국 저는 다른 곳으로 가야 했다"고 말했다. 이어 "그렇기 때문에 때로는 언론과 팬들의 비판이 불공평하게 느껴진다"고 말하며 "어떤 감독들은 선수에게 '너는 여기서 필요 없으니 나가라'고 말하는데, 선수 입장에선 굉장히 불공평하게 느껴진다"며 억울함을 호소했다.

한편 포옛 감독은 전북 현대에서 대단한 성공을 거둔 뒤에 1년 만에 떠났다. 사우디아라비아 알 칼리즈로 향했다. 하지만 칼리즈에서 실패한 후 한국 국가대표팀 임시 감독직에 지원했다. 그러나 서류 검토 단계에서 탈락해 한국 국대 감독직과 2번이나 연이 닿지 않았다. 그는 202년에도 감독직 후보에 오른 바 있다.