'시즌 첫 대참사' 이강인 유일한 수확...파트너가 달라졌어요, '바르사 이적 실패'→경기 집중 모드

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]훌리안 알바레즈가 다시 경기에 집중하기 시작했다는 점, 이강인이 시즌 첫 패배에도 얻은 수확이다.

아틀레티코 마드리드는 5일(한국시각) 스페인 빌바오의 산 마메스에서 열린 아틀레틱 클루브와의 2026~2027시즌 스페인 라리가 4라운드에서 0대3으로 대패했다. 아틀레티코는 이번 경기 패배로 리그 첫 패배를 기록했다. 순위는 7위로 하락했다.

시즌 첫 패배에도 아틀레티코는 알바레즈가 다시 경기에 집중하고 있다는 걸 확인할 수 있었던 경기였다. 후반 14분 이강인 대신 교체로 틀어온 알바레즈는 지난 비야레알전과는 달라진 모습을 선보였다. 적극성을 되찾고, 0-2로 끌려가고 있는 분위기를 뒤집기 위해서 최선을 다하는 모습을 보였다.

Advertisement

후반 25분 알바레즈가 페널티박스에서 감각적인 퍼스트 터치 후 시도한 터닝슛은 골키퍼에게 막혔다. 경기 후 디에고 시메오네 아틀레티코 감독도 알바레즈의 이 장면을 콕 찍어서 언급했다. 알바레즈가 다시 경기력을 찾는 것만큼 아틀레티코에 중요한 과제는 없다.

로이터연합뉴스

경기 후 스페인 매체 마르카는 ''알바레즈를 다시 회복시켜야 한다'는 최근 몇 주간 아틀레티코 내부에서 가장 많이 반복된 말이다. 아틀레티코 측은 그가 바르셀로나에서 뛰는 일은 절대 없을 것이라고 직간접적으로 거듭 강조하고 있다'고 언급했다.

이어 '0대3 패배라는 충격 속에서도 유일한 희망의 싹이 하나 보였다. 바로 교체 투입되어 경기장을 누빈 알바레즈의 30분이 지난 비야레알전과는 정반대의 모습을 보여주었다는 점이다. 당시 알바레즈는 경기장 위를 방황하며 별다른 기여를 하지 못했다. 바닥을 쳤던 만큼, 구단 수뇌부에서는 이제 그를 끌어올릴 때라고 입을 모은다. 구단과 라커룸 내부에서는 이적시장이 마감되면서 알바레즈의 머릿속이 리셋되고 있다는 느낌을 받고 있다'며 알바레즈가 이제는 팀에 집중하고 있다고 보도했다.

Advertisement

EPA연합뉴스

이어 '그는 산 마메스에 투입되었을 때 보여준 것처럼 점차 자신의 최상의 모습을 찾기 위해 집중하고 있다. 0-2 상황을 뒤집기 위해 동시에 투입된 4명의 선수 중 가장 뛰어난 활약을 펼쳤으며, 가장 결정적인 기회를 만들어내고 끊임없이 공을 요구했다. 경기장에서의 태도는 물론, 최근 며칠간 훈련장에서 보여준 모습 또한 긍정적으로 변화했다'며 경기장 안팎에서 알바레즈의 태도가 달라졌다고 전했다.

Advertisement

알바레즈가 정상 컨디션을 회복한다면 이강인한테 이보다 호재는 없다. 서로 축구 지능이 좋고, 센스를 가진 선수들이라 좋은 호흡을 기대할 수 있기 때문이다. 이강인과 알바레즈가 서로를 위해서 찬스를 만들어주는 화려한 축구를 아틀레티코 팬들도 기대하고 있다.