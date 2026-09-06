477일 만에 전격 복귀, 돌아오자마자 또 사고쳤다..."원정 가야 하는데 운전면허 정지 위기" 이유는? "지속적인 과속 적발"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]데얀 쿨루셉스키가 부상 복귀 후 또 다른 문제에 직면했다.

영국의 더선은 6일(한국시각) '토트넘 스타 데얀 쿨루셉스키가 차량 과속으로 운전면허 정지 위기에 처했다'고 보도했다.

더선은 '쿨루셉스키는 아우디 차량으로 여러 차례 과속이 적발되어 운전면허 정지 처분을 받을 위기에 처했다. 쿨루셉스키는 2025년 5월 이후 단 한 경기도 뛰지 않았지만, 원정 경기에 차가 필요하다고 불평했다. 그는 지난 9월 동런던 부근에서 과속으로 적발됐으며, 경찰이 이를 확인했다. 벌점 12점이 누적된 쿨루셉스키는 6개월 동안 운전면허 정지 처분을 받을 위험이 있다는 경고를 받았다'고 전했다.

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이어 '쿨루셉스키는 해당 혐의를 인정하지만, 원정 경기 후 귀가를 위해 차가 필요하다고 진술했다. 이는 그가 2026년 월드컵 이후까지 계속 결장했음에도 나온 결과다. 또한 그는 법원에 메일을 보내 자신의 참작 사유를 설명했다. 쿨루셉스키는 최근에서야 1군 훈련에 복귀했다'고 덧붙였다.

쿨루셉스키는 2025년 5월 당시 크리스털 팰리스와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기 도중 오른쪽 슬개골 부상을 당했다. 이후 그는 수술을 피하지 못했다. 해당 수술의 복잡하고 특이한 과정 탓에 몇 달 간의 좌절이 겹쳤다. 이후 2026년 3월에는 무릎 관절에 간단한 시술까지 받으며 계속 재활에만 몰두했다.

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쿨루셉스키는 부상 문제로 인해 손흥민의 마지막 한국 투어 등에서도 제대로 동행하지 못하며 아쉽게 이별했다. 그는 최근에서야 "무릎은 이제 아주 좋다"며 부상 복귀가 임박했음을 알렸다. 다만 복귀를 앞두고 그에게 문제가 터지고 말았다. 지속적인 과속이 문제였다. 최근 부상으로 경기에 출전하지 못했음에도 쿨루셉스키는 원정 동행 문제로 운전면허 정지에 대한 항변을 한 것으로 보인다.

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한편 쿨루셉스키는 부상에서 돌아와 팀 훈련에 복귀했지만, 아직까지 경기에는 나서지 못하고 있다. 로베르토 데 제르비 감독은 "날마다 나아지고 있다. 쿨루셉스키를 명단에 넣고 있은 이유는 그가 정말 열심히 훈련하기 때문이다. 좋은 사람이고 특별한 선수다"고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com