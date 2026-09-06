[현장라인업] '감독+단장 리스크 봉합' 안양vs'부상 변수 폭발' 강원, 선발 명단 발표

한국프로축구연맹

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[안양=스포츠조선 김대식 기자]감독 리스크에서 돌아온 FC안양과 부상 변수가 속출한 강원FC다.

안양과 강원은 6일 안양종합운동장에서 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드를 치른다. 안양은 8위, 강원은 5위를 달리고 있다.

안양은 지난 부천FC전 이후 감독 리스크가 제대로 터졌다. 유병훈 안양 감독이 구단에 사퇴 의사를 전달했다. 이우형 단장 역시 함께 구단을 떠나겠다고 선언했다. 안양을 이끌어가는 두 주축이 모두 사퇴 의사를 표명하면서 구단이 크게 흔들렸다. 이유는 성적 부진에 의한 책임감이었다. 8월부터 안양은 4연패에 빠지면서 어려운 시기를 겪었다. 특히 FC서울전 2대7 대참사는 단장과 감독이 사퇴 의사를 굳힌 계기가 됐다.

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하지만 이번 사태는 빠르게 봉합됐다. 최대호 안양 시장, 유 감독, 이 단장 그리고 구단 서포터스 회장이 지난달 31일 모처에 모여 허심탄회하게 대화를 나눴다. 유 감독은 주변의 만류와 함께 마음을 돌리며 안양을 다시 이끌기로 결정했다. 사직서를 제출하고 고심했던 이 단장 또한 구단에 남기로 마음을 모았다.

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감독 리스크를 봉합한 안양은 채현우, 김운, 아일톤, 마테우스, 김정현, 대니 바커, 주현우, 이창용, 권경원, 김동진, 김정훈을 넣었다.

강원은 부상 리스크가 심각하다. 최병찬, 고영준에 이어 강투지까지 부상으로 경기 명단에서 제외됐다. 김건희, 제시, 모재현, 김동현, 서민우, 김도현, 이유현, 박호영, 카림, 강준혁, 박청효를 선발로 투입했다. K리그 경험이 없는 조민규와 고은석 등을 벤치에 앉혔다. 에이스 김대원도 벤치에서 출발한다.

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안양=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com