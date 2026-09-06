[현장인터뷰] '사퇴 의사→다시 잔류' 유병훈 감독 공식 사과 "팬들께 죄송, 결과로 책임 다하겠다"

한국프로축구연맹

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[안양=스포츠조선 김대식 기자]유병훈 FC안양 감독이 사퇴 해프닝을 두고 팬들에게 사과 의사를 전했다.

안양과 강원은 6일 안양종합운동장에서 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드를 치른다. 안양은 8위, 강원은 5위를 달리고 있다.

안양은 지난 부천FC전 이후 감독 리스크가 제대로 터졌다. 유병훈 안양 감독이 구단에 사퇴 의사를 전달했다. 이우형 단장 역시 함께 구단을 떠나겠다고 선언했다. 안양을 이끌어가는 두 주축이 모두 사퇴 의사를 표명하면서 구단이 크게 흔들렸다. 이유는 성적 부진에 의한 책임감이었다. 8월부터 안양은 4연패에 빠지면서 어려운 시기를 겪었다. 특히 FC서울전 2대7 대참사는 단장과 감독이 사퇴 의사를 굳힌 계기가 됐다.

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하지만 이번 사태는 빠르게 봉합됐다. 최대호 안양 시장, 유 감독, 이 단장 그리고 구단 서포터스 회장이 지난달 31일 모처에 모여 허심탄회하게 대화를 나눴다. 유 감독은 주변의 만류와 함께 마음을 돌리며 안양을 다시 이끌기로 결정했다. 사직서를 제출하고 고심했던 이 단장 또한 구단에 남기로 마음을 모았다. 유 감독은 지난 3일부터 다시 훈련을 지휘했다.

유 감독은 경기 전 "일단 먼저 지난 부천FC와의 경기 후 기자회견에 참석하지 않은 것에 대해 한국프로축구연맹과 기자단 여러분, 그리고 팬들께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다. 또한 여러 보도로 인해 시장님이나 구단, 팬들, 선수단에게 걱정과 심려를 끼쳐드린 것에 대해서도 죄송하게 생각한다"며 사과의 입장을 먼저 전했다.

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이어 "저는 경기장에서의 모습과 결과로 책임을 다하는 모습을 보이겠다. 경기 외적인 부분에 대해 선수들이 감당하거나 책임져야 할 부분은 없다고 생각한다. 그 부분은 제가 감당해야 한다고 생각하고, 선수들은 흔들림 없이 훈련하고 경기에 임해야 하는 것이 중요하다. 그것이 제가 해야 할 역할이라고 생각하고 있다"고 했다.

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마음을 돌린 이유에 대해선 "책임감이었다. 안양에 대한 애정도 크고, 주변의 만류도 있었지만, 어느 한 부분도 중요하지 않다고 생각하지 않았다. 어느 하가 결정적이었다고 말하기 보다는 팬들과 선수단, 구단 모두가 함께 있었기 때문에 다시 책임감을 갖고 하기로 마음먹었다"고 했다.

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선수들도 흔들릴 수 있었지만 주장과 고참들이 나서서 더 훈련에 집중하도록 분위기를 잡은 안양이다. 유 감독은 오히려 훈련 분위기가 좋았다고 했다. 그는 "경기에서는 좀 어떻게 나타날지 모르겠지만 제가 수요일부터 팀 훈련을 정상적으로 다시 참여했다. 선수들은 여러 감독을 만나고 해서 그런지, 주장부터해서 고참, 형들이 분위기를 잡아줬다. 그런 부분에서 또 오늘 경기가 좀 좋은 분위기로 가지 않을까 한다"고 했다. 안양=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com