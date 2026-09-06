'몇년 얼마에 사인할건가' 아스널, 우승 감독 미켈 아르테타와 새 연장 계약 마무리한다..'연봉 대폭 인상 수순, 핵심 선수 3명도 계약 연장 추진'

epa13174195 Arsenal manager Mikel Arteta celebrates with the Community Shield trophy after winning the FA Community Shield match Arsenal FC against Manchester City, in Cardiff, Wales, 16 August 2026. EPA/DIMITRIS LEGAKIS

FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Arsenal - Villa Park, Birmingham, Britain - August 31, 2026 Arsenal manager Mikel Arteta celebrates after the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS../File Photo

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 챔피언 아스널이 2026년 하반기에 미켈 아르테타 감독과 새로운 계약 연장을 마무리할 것으로 보인다. 또 아스널은 팀의 키 플레이어 3명과도 협상에 속도를 낼 것이라고 한다.

영국 매체 팀토크에 따르면 아스널은 올해 안에 아르테타 감독과 계약 연장에 집중할 것이다. 아스널 경영진은 아르테타와 계약 조건 합의에 자신감을 보이고 있다고 한다.

2019년 12월 처음 아스널 지휘봉을 잡은 아르테타 감독은 아스널과 2027년 6월 계약이 만료된다. 사실상 현재 마지막 시즌에 들어간 것이다. 그런데 아직 계약 연장이 되지 않은 상황이다.

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아르테타 감독은 현재 프리미어리그에서 가장 오랜 기간 재임 중인 사령탑이다. 지난 2025~2026시즌을 끝으로 펩 과르디올라 감독의 맨체스터 시티 10년 체제가 끝났다. 맨시티는 새 사령탑으로 과르디올라 밑에서 수석코치를 지낸 엔조 마레스카를 영입했다.

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta gestures on the touchline during the English Premier League football match between Aston Villa and Arsenal at Villa Park in Birmingham, central England on August 31, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

아르테타 감독은 이번 2026~2027시즌 프리미어리그 2연패에 도전 중이다. 개막후 코번트리와 애스턴 빌라에 연승을 거뒀다. 아스널은 7일 오전 0시30분 첼시와 런던 라이벌전을 갖는다. 아르테타는 런던에서의 생활에 매우 만족하는 것으로 알려졌다. 스페인 출신인 아르테타는 북런던에서 장기적인 미래를 준비하고 있는 것으로 보인다.

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아르테타는 2024년 9월에 마지막으로 연장 계약을 체결했다. 올초부터 그의 미래에 대한 협상 얘기가 구단 안팎으로 흘러나왔지만 아직 공식적으로 결정된 건 없다. 아르테타 감독의 현재 연봉은 1500만파운드로 알려져 있다. EPL 감독 중 최고 연봉을 받고 있다고 한다. 새 연장 계약에 합의할 경우 연봉이 대폭 인상될 가능성이 높다. 지금 받고 있는 연봉은 아스널이 2025~2026시즌 프리미어리그 우승 전에 체결된 것이다.

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FILE - Arsenal's manager Mikel Arteta is thrown in the air by the players celebrating their Premier League title after the English Premier League soccer match between Crystal Palace and Arsenal in London, England, May 24, 2026. (AP Photo/Kin Cheung, File) FILE PHOTO

아스널 경영진은 아르테타 감독과의 새 계약은 물론이고, 팀의 핵심인 미드필더 데클런 라이스, 마르틴 외데고르, 수비수 율리엔 팀버도 새로운 계약을 추진 중이다. 이 3명은 아스널과 2028년 6월까지 계약돼 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com