'루이스 선발 복귀' 수원, 브루노실바-강성진 '선봉'...충남아산은 김종민-한교원으로 맞불[현장 라인업]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]루이스가 수원 삼성의 최전방을 맡는다.

수원은 6일 수원월드컵경기장에서 충남아산과 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드를 치른다. 수원은 승점 47점으로 1위, 충남아산은 승점 31점으로 7위를 달리고 있다.

수원은 최근 7경기에서 4승3무를 달리고 있다. 수원은 공격력이 살아났다. 김포전과 지난달 25일 부산 아이파크전에서 4골을 몰아친 것을 비롯해, 최근 7경기에서 14골을 기록했다. 경기당 2골이다. 앞서 16경기에서 22골의 빈공에 시달렸던 것과 비교하면, 확연히 달라진 모습이다.

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충남아산은 지난달 23일 용인FC를 2대1로 제압하고 분위기를 바꿨다. 김포를 제치고 7위까지 올라섰다. 24라운드에서 휴식을 취한 충남아산은 최근 늘어난 실점에 대해 집중 점검했다. 6위 부산 아이파크가 안산 그리너스에 충격패를 당한만큼 이날 승리할 경우 격차를 좁힐 수 있다. 지난 5월 열린 첫 맞대결에서도 충남아산이 2대1로 승리한 바 있다.

수원은 4-4-2 카드를 꺼냈다. 루이스와 브루노 실바가 투톱을 이뤘다. 데뷔전에서 데뷔골을 결승골로 장식했던 루이스는 지난 김포전에 결장했다. 좌우에는 강성진과 이준재가 섰다. 중원은 정호연-고승범이 포진했다. 포백은 김민우-홍정호-고종현-이건희가 구성했다. 골문은 아시안게임 대표팀에 차출된 김준홍 대신 김민준이 지켰다.

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두비츠카스, 페신, 김지호, 강현묵, 이상민, 한현서 등이 벤치에 앉았다.

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충남아산은 3-4-3으로 맞섰다. 김종민을 축으로 박주영과 한교원이 좌우에 섰다. 김주성과 박성우가 윙백으로 나섰고, 중앙에는 손준호와 정세준이 포진했다. 최희원 김혜성 변준영이 스리백을 구성했다. 신송훈이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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은고이, 비티뇨, 김영남, 최치원, 장준영, 신일연 등이 벤치에서 출발했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com