[현장인터뷰] '부상+차출 공백 심각' 정경호 감독 플랜A 변경 "선수에 맞는 전술 짜야 한다"

한국프로축구연맹

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[안양=스포츠조선 김대식 기자]정경호 강원FC 감독은 이가 아닌 잇몸으로 싸운다.

강원과 안양은 6일 안양종합운동장에서 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드를 치른다. 강원은 5위, 안양은 8위다.

강원은 차출, 부상 변수가 수두룩하다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 차출로 인해 이기혁, 이승원, 신민하가 빠졌다. 최병찬, 고영준, 강투지는 부상으로 당분간 전력 이탈이다. K리그 경험이 아직 없는 조민규, 고은석, 강성윤, 정승빈이 벤치에 앉았다. 이번 시즌 팀을 책임지고 있는 에이스 김대원도 몸상태가 정상적이지 않아 후보에서 대기 중이다.

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정 감독은 "송준석이 군 입대부터 시작해서 부상자도 많이 나왔고, 그전에 퇴장자들도 나왔다. 최근에는 연령별 대표팀 일정도 있다. 강투지도 다쳐서 박호영, 카림 등 여러 옵션을 생각하다가 최적의 조합을 만들어야 할 것 같았다. 안양 상대로 쉽지 않은 경기를 계속하고 있는 만큼 오늘은 승점을 가져가기 위해 준비했다"고 했다.

김대원을 벤치로 내린 결정을 두고는 "그전에 90분 풀타임을 계속 뛰면서 무리가 좀 왔다. 종아리 쪽에 통증이 있다고 해서, 여기서 대원이마저 잃으면 9월에 아시아챔피언스리그 포함 여섯 경기가 있는 일정상 문제도 있기 때문에 적절히 조절할 필요가 있다"고 설명했다.

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강원은 최근 5경기 전적만 봐도 안양에 약하다. 2무3패. 하지만 안양은 감독과 단장의 사퇴설로 지난주를 어렵게 보냈다. 강원 입장에서는 안양의 어수선한 분위기를 이용할 수도 있다. 하지만 정 감독은 "코치 생활도 오래 하셨고, 안양이라는 팀을 굉장히 좋은 팀으로 만들고 계시고, 여러 경험을 하시면서 감독으로서 좋은 방향으로 나아가고 계신다. 유병훈 감독님께서 안양에서 진짜 좋은 팀으로 만드는 과정에 있고 그렇게 하실 분이니까 좋은 선택을 하셨을 것"이라며 경계심을 풀지 않았다.

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시즌 초중반 압박과 강도 높은 에너지를 보였던 강원. 하지만 여름 무더위에 발목이 잡히는 중이다. 부상과 차출 공백 속 플랜A 변경이 불가피하다. 정 감독도 "고영준이나 최병찬이 부상으로 나가고, 압박을 잘할 수 있는 선수들이 조금씩 이탈했다"며 "결국 감독은 선수에 맞는 전술을 짜야 한다. 지금은 다른 선수한테 그런 역할을 맡기기 어렵다"고 인정했다.

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이어 " 지금은 중요한 시점이기 때문에 나가는 선수들이 가진 장점을 어떻게 살릴 것인가에 포커스를 맞췄고, 거기에 전술을 입혀야 한다. 안 맞는 옷을 자꾸 입히려고 하면 선수들에게 과부하가 오는 부분도 있기 때문에, 감독으로서 이번 경험이 어떤 팀을 맡아도 선수에 따라 변화해야 한다는 것을 잘 경험하고 있는 것 같다"고 했다.

이번 경기 강원은 최전방에 김건희가 있기 때문에 평소보다 조금은 더 내려서서 경기를 운영할 것으로 보인다. 안양=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com