'국가대표 공격수' 오현규 대형 날벼락, 또 감독 때문에 비상...베스트11 차지한 '애제자' 블라호비치, 완벽 적응 성공→"흐트러짐 없는 최고의 모습"

사진=X 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]오현규에게는 또 악재다. 경쟁자가 너무 강력하다.

튀르키예의 두흘리예는 6일(한국시각) '두샨 블라호비치는 경기에서 효과적인 기여를 하고 있다'고 보도했다.

베식타스는 6일 튀르키예 이스탄불의 쉬크뤼 사라졸루 스타디움에서 열린 2026~2027시즌 튀르키예 쉬페르리그 4라운드 경기에서 2대1로 승리했다.

Advertisement

사진=X 캡처

이날 경기 주전 공격수 자리를 차지한 것은 역시 블라호비치였다. 블라호비치는 1-1 상황이었던 후반 28분 직접 결승골을 터트려 팀의 승리를 이끌었다. 베식타스는 블라호비치의 활약 덕분에 리그 2위로 올라서며 갈라타사라이를 맹추격했다.

블라호비치는 이번 여름 이적시장에서 튀르키예 리그로 향했다. 가장 중요한 요인은 새롭게 베식타스 지휘봉을 잡은 빈센조 이탈리아노 감독의 존재였다. 이탈리아노는 피오렌티나 시절 블라호비치를 세리에A 정상급 공격수로 키운 바 있다. 스승의 부름에 블라호비치는 유럽 5대 리그를 떠나 튀르키예로 향했다.

Advertisement

현재까지는 적응에 큰 문제가 없어 보인다. 첫 3경기에서 교체와 선발을 오가며 예열을 마친 블라호비치는 직전 초룸전에서 해트트릭을 터트리며 데뷔골을 장식했다. 이번 경기에선 결승골로 팀 승리의 주역이었다.

Advertisement

사진=X 캡처

호평도 쏟아졌다. 두흘리예는 '블라호비치는 85분동안 단 22번의 볼 터치에 그쳤지만, 두 차례 유효슈팅과 더불어 베식타스의 결승골을 기록했다'고 칭찬했다. 튀르키예의 소즈부르사도 '블라호비치는 더비 경기에서 조금도 흐트러짐 없이 완벽한 모습을 보여줬다'며 '페네르바체를 상대로 득점 후 기쁨을 만끽했다'고 평가했다.

Advertisement

블라호비치의 활약과 함께 오현규의 입지는 더 불안해졌다. 오현규는 블라호비치가 선발로 올라선 시점부터 출전 시간이 크게 줄었다. 최근 3경기 출전 시간이 고작 49분이다. 그간 감독 교체 이후 입지가 불안해져 어려움을 겪은 사례가 잦았던 오현규로서는 이번 시즌도 블라호비치와 이탈리아노 감독의 등장으로 어려움이 예고됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com