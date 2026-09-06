아시안게임 나서는 '제자' 김준홍 향한 이정효의 특별한 당부 "부상 없이, 그리고 지성이 좀 도와줘라"[현장 인터뷰]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]"(김)준홍이한테 (엄)지성이 좀 도와주라고 했다."

이정효 수원 삼성 감독의 특별한 덕담이었다. 수원은 6일 수원월드컵경기장에서 충남아산과 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드를 치른다. 수원은 승점 47점으로 1위, 충남아산은 승점 31점으로 7위를 달리고 있다.

수원은 최근 7경기에서 4승3무를 달리고 있다. 수원은 공격력이 살아났다. 김포전과 지난달 25일 부산 아이파크전에서 4골을 몰아친 것을 비롯해, 최근 7경기에서 14골을 기록했다. 경기당 2골이다. 앞서 16경기에서 22골의 빈공에 시달렸던 것과 비교하면, 확연히 달라진 모습이다.

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수원은 이날 고민이 있다. 주전 골키퍼인 김준홍이 2026년 아이치-나고야아시안게임에 차출됐다. 경기 전 만난 이 감독은 "준홍이에게 부상 없이 하고 돌아와라, 그리고 엄지성 좀 도와줘라고 했다"고 했다. 엄지성은 광주 시절 이 감독의 애제자였다. 이 감독은 "가서 지성이를 비롯한 유럽파들이 유럽에 좀 오래 머물 수 있게 도와주라고 말했다. 금메달 꼭 따고 오라는 말이었다. 그리고 지성이에게 안부 전해주라고 했다"고 했다.

아시안게임 차출은 큰 논란이 됐다. 5일 경기가 있는 선수들은 뛸 수 있었던 반면, 6일 경기가 있는 소속팀 선수들은 뛰지 못했다. 6일 경기가 있는 강원, 수원 등이 볼멘 소리를 냈다. 하지만 이민성호는 6일 예정대로 출국했다. 이 감독은 "행정적인 부분은 대한축구협회와 한국프로축구연맹이 잘 조정해줬으면 한다. 연령별 대표 감독이 죄를 짓고 선수 선발하는 것도 아닌데 각 프로팀 감독에게 전화해서 아쉬운 소리 하며 '선수 좀 보내달라'고 부탁했다. 내년에는 일정을 잘 조정해줘서 서로 부담 없이 대표팀에 갔으면 한다"고 했다.

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이어 무리한 일정에 대한 아쉬움을 드러냈다. 이 감독은 "선수들 부상 염려도 된다. 쉬어야 할 때 차출되면 회복도 못 한다"며 "K리그 팀과 감독들 입장에서는 선수가 자산이다. 그 자산에 문제가 생기면 안 된다"고 했다.

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이날 김민준이 골문을 지킨다. 이 감독은 "지난번에 뛰었을 때도 승리했다"라고 신뢰를 밝혔다. 실제 수원은 김준홍이 차출돼 김민준이 나선 경기에서 모두 승리했다.

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이날 눈에 띄는 것은 이준재의 왼쪽 날개 기용이다. 이 감독은 "우리의 고민이 왼쪽"이라며 "너무 직설적으로 얘기하면 선수가 상처받는다"고 웃었다. 이어 "계속 고민하면서 답을 찾고 있다. 이준재가 연습 때 좋은 모습을 보여줬다. 공수 양면에서 상대 팀에 부담을 줄 것으로 본다. 어린 선수들을 보면서 제일 안타까운 건 훈련장에서 보인 좋은 모습이 실전에서 잘 안 나온다는 거다. 그것도 실력이겠지만 감독으로서 안타깝다. 이준재가 오늘은 윙 포워드 역할을 잘해서 팀 승리에 앞장서줬으면 좋겠다"고 했다.

다시 선발로 나서는 루이스에 대해서는 "루이스가 그동안 쉬질 못했다"며 "김포에서 매 시즌 충분한 회복 없이 경기를 소화했던 선수인데 이번 기회에 잘 쉰 것 같다. 선수에게 좋은 에너지가 생겼다"고 전했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com