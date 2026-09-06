'韓 국대 철벽' 이한범 빅리그 대신 깜짝 선택 옳았다...역대급 호평 등장, "벨기에는 유럽 재능들의 허브"→"이적 수입 6배 증가"

사진=이한범 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범의 선택이 틀리지 않았음을 보여주는 주장이 나왔다.

벨기에의 니우스블라드는 6일(한국시각) '벨기에 리그가 에레디비시를 제치고 선두로 올라섰다'고 보도했다.

벨기에 리그는 최근 유럽에서 뛰어난 재능이 계속해서 등장하는 리그 중 하나다. 그 증거는 바로 이적시장의 관심이다. 유럽 빅리그 구단들이 벨기에 리그 소속의 선수들에 대한 주목도가 높아지고 있다.

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사진=이한범 SNS 캡처

니우스블라드는 '이번 여름 이적 시장에서 가장 많은 수익을 올린 유럽 리그 순위를 살펴보면 리그 1이 1위다. 프랑스 리그의 선수층을 고려하면 당연한 결과다. 벤피카, 포르투, 스포르팅 리스본과 같은 포르투갈 명문 클럽들에게는 이적 시장이 전통적으로 재정난을 극복하는 수단이었다. 그런 의미에서 벨기에 리그의 성장은 놀랍다. 3년 전에는 16위 수준이었다. 구단들은 올해 2025년 여름 이적시장 기록을 경신했다. 순이익은 1억 9500만 유로로, 3년 전보다 6배 이상 증가했다'고 전했다.

이어 '주필러 프로 리그는 선수 판매에만 치중하는 리그는 아니다. 적어도 그런 면에서는 구조적으로 최고 수준을 겨루는 유럽의 재능 있는 선수들의 허브로 거듭났다'고 덧붙였다.

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리그의 성장, 벨기에 리그에 대한 높은 평가는 소속된 선수들에게도 호재다. 이한범도 빼놓을 수 없다. 2026년 여름 이한범은 미트윌란을 떠난 클럽 브뤼헤로 이적했다. 도약을 위한 선택이었다. 미트윌란에서 오랜 적응기 끝에 유럽 무대에서 활약의 신호탄을 쏘아올렸던 이한범은 올여름 여러 구단의 관심을 받았다. 성급한 이적 대신 빅리그로 향하는 확실한 발판이 될 수 있는 브뤼헤를 택했다.

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대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

당초 적응 문제에 대한 우려도 있었으나, 이한범은 단 한 경기 만에 이런 걱정을 지웠다. 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 코르트레이크와의 2026~2027시즌 벨기에 프로축구 주필러리그 개막전에서 선발 출전해 실점 위기를 막는 엄청난 태클을 비롯해 단단한 수비, 뛰어난 발밑 기술로 단숨에 브뤼헤 팬들의 마음을 사로 잡았다. 이후에도 꾸준히 선발로서 역할을 하고 있다.

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벨기에 리그의 상승세 덕분에 이한범은 활약에 따라 빅리그 이적 가능성도 더 높아질 수 있을 전망이다. 이미 소속팀인 브뤼헤 소속 선수들의 빅리그 진출 사례가 꾸준히 우상향 하고 있다. 자이드 아브네르 로메로(헤타페), 알렉산다르 스탄코비치(인터 밀란), 크리스토스 촐리스(아스널) 등이 브뤼헤에서의 활약을 바탕으로 빅리그로 향했다. 이한범 또한 그중 한 명이 될 수 있다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com