[K리그1 현장리뷰] '안양 징크스 끝났다' 강원, 플랜B 완벽 적중...안양에 3-0 완승 '4위 등극'

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[안양=스포츠조선 김대식 기자]강원FC가 2위를 향해 나아갔다.

강원은 6일 안양종합운동장에서 열린 FC안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드에서 3대0으로 승리했다. 4경기 만에 승리한 강원은 승점 40점이 되며 2위 전북 현대(승점 42)를 추격했다.

안양과 강원 모두 각자의 리스크가 있었다. 먼저 안양은 지난 부천FC전(1대1무) 이후 유병훈 감독과 이우형 단장이 동시에 사퇴 의사를 표명했다. 지금의 안양을 만든 두 주축이 모두 팀을 떠나려고 하면서 잡음이 생겼다. 하지만 두 사람은 최종적으로 의사를 번복하고 팀에 남기로 했다. 사퇴설 후 첫 공식 석상, 유 감독은 "걱정과 심려를 끼쳐드려 죄송하다"며 고개를 숙였다. .

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강원은 통제할 수 없는 리스크가 문제였다. 먼저 2026년 아이치-나고야 아시안게임 차출로 이기혁 이승원 신민하가 전력에서 빠졌다. 부상자도 많다. 이미 전력을 이탈한 최병찬 고영준에 이어 강투지마저 다쳤다. '에이스' 김대원도 종아리 통증으로 후보 명단으로 내려갔다. 주전급 자원 절반이 빠지자 정경호 강원 감독도 "저도 마음이 아프다"며 어려움을 토로했다. 강원은 서민우를 리베로처럼 기용하는 '임시방편'으로 안양전에 임했다.

각자가 지닌 리스크를 어떻게 제어할 수 있는지가 승부처. 강원의 부상 변수가 긍정적으로 터졌다. '국가대표 수비수' 이기혁의 차출로 기회를 잡은 카림이 전반 20분 '난세의 영웅'이 됐다. 프리킥에서 수비벽을 뚫어버리는 강한 슈팅으로 선제골을 터트렸다.

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원래 안양은 '압박 축구' 강원에 강하다. 최근 5경기 전적만 봐도 3승2무. 이날은 강원이 내려서서 경기할 것이라고 예상하지 못한 게 패착이었다. '텐백' 강원을 전혀 공략하지 못했다. 마테우스와 아일톤의 존재감도 너무 떨어졌다. 오히려 강원이 안양스러운 간결한 역습으로 재미를 봤다. 전반전은 강원이 원하는 대로 진행됐다.

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안양은 후반 시작과 공격적인 변화를 시도했으나 강원이 더 간격을 벌렸다. 후반 10분 역습, 모재현이 왼쪽에서 돌파 후 크로스를 올렸다. 김건희가 수비 견제를 이겨내고 강력한 헤더로 시즌 첫 골을 터트렸다. 개막 7개월 만에 첫 골을 터트린 김건희는 팬들에게 미안함을 전했다. 강원에는 더 이상 부상 공백이 느껴지지 않았다. 안양은 스스로 무너졌다. 후반 14분 수비진의 어처구니 없는 실수로 모재현에게 일대일 기회를 헌납, 모재현이 이를 놓치지 않고 3-0을 만들었다.

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여러 변수 속 플랜A를 과감하게 내려놓은 정 감독의 판단이 적중한 경기. 안양전 징크스까지 깨버린 강원은 승리할 자격이 있었다.안양=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com