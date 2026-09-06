'푸른 해결사' 루이스, 또 다시 결승골! '페신 추가골' 수원, 충남아산에 2-0 승리 '8경기 무패+2위 서울E와 5점차 선두 질주'[현장 리뷰]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]수원 삼성이 선두를 굳게 지켰다.

수원은 6일 수원월드컵경기장에서 열린 충남아산과 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드에서 루이스와 페신의 연속골을 앞세워 2대0으로 승리했다. 8경기 무패를 달린 수원은 승점 50점(15승5무4패) 고지를 밟았다. 2위 서울 이랜드(승점 45)와의 격차를 5점으로 벌렸다. 충남아산은 그대로 7위에 머물렀다.

수원은 4-4-2 카드를 꺼냈다. 루이스와 브루노 실바가 투톱을 이뤘다. 데뷔전에서 데뷔골을 결승골로 장식했던 루이스는 지난 김포전에 결장했다. 좌우에는 강성진과 이준재가 섰다. 풀백 이준재는 공격 자원으로 기용됐다. 중원은 정호연-고승범이 포진했다. 포백은 김민우-홍정호-고종현-이건희가 구성했다. 골문은 아시안게임 대표팀에 차출된 김준홍 대신 김민준이 지켰다.

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충남아산은 3-4-3으로 맞섰다. 김종민을 축으로 박주영과 한교원이 좌우에 섰다. 김주성과 박성우가 윙백으로 나섰고, 중앙에는 손준호와 정세준이 포진했다. 최희원 김혜성 변준영이 스리백을 구성했다. 신송훈이 골키퍼 장갑을 꼈다. 은고이, 비티뇨, 김영남, 최치원, 장준영, 신일연 등이 벤치에서 출발했다.

초반부터 수원이 공격적으로 나섰다. 2분 먼저 슈팅을 때렸다. 브루노 실바가 먼거리서 골키퍼 나온 것을 보고 중거리 슈팅을 시도했지만 제대로 맞지 않았다. 4분 수원이 좋은 기회를 놓쳤다. 김민우가 오른쪽에서 날카로운 왼발 프리킥을 찼다. 브루노 실바가 파고들며 노마크 상황에서 헤더를 했다. 하지만 골대를 살짝 넘어갔다.

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7분 충남아산도 반격했다. 손준호의 프리킥을 박주영이 가슴으로 잡아 슈팅으로 연결했지만 앞선 과정에서 파울이 선언됐다. 10분에는 왼쪽에서 올라온 땅볼크로스를 공격에 가담한 손준호가 발끝으로 감각적인 슈팅으로 연결했다. 김민준 골키퍼가 몸을 날려 막아냈다.

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23분 수원이 또 한번 좋은 기회를 놓쳤다. 중원에서 연결된 볼이 왼쪽에 있는 브루노 실바까지 이어졌다. 브루노 실바가 뛰어들며 오른발 감아차기 슈팅을 시도했지만, 제대로 맞지 않았다. 25분에는 강성진이 오른쪽에서 고승범과 2대1 패스 후 왼발 슈팅을 때렸다. 골대를 살짝 빗나갔다.

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26분 충남아산이 반격했다. 먼거리서 손준호가 올린 프리킥을 수원 수비가 머리로 걷어냈다. 흐른 볼을 아크 정면에서 박주영이 강력한 슈팅으로 연결했지만, 수비 맞고 나왔다. 수원이 31분만에 변화를 줬다. 이준재를 빼고 두비츠카스를 넣었다. 브루노 실바가 왼쪽으로 가고 두비츠카스와 루이스가 투톱을 봤다.

35분 수원이 왼쪽에서 올린 코너킥을 루이스가 헤더로 연결했지만, 골대를 넘어갔다. 43분에는 역습 상황에서 루이스가 박스 왼쪽에서 강력한 슈팅을 날렸다. 골대를 넘어갔다. 45분 충남아산이 전반 들어 가장 위협적인 장면을 만들었다. 정세준이 먼거리서 강력한 오른발 슈팅을 때렸다. 구석으로 가던 볼은 골대를 맞고 나왔다.

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후반 3분 수원에 변수가 왔다. 브루노 실바가 부상으로 쓰러졌다. 이 감독은 강성진까지 빼고 페신과 강현묵을 넣었다. 충남아산이 먼저 슈팅을 때렸다. 6분 공격에 가담한 최희원의 슈팅은 수비 맞고 골대를 넘어갔다. 이어진 코너킥에서 한교원이 헤더까지 연결했지만, 제대로 맞지 않았다.

수원도 맞섰다. 11분 페신이 감각적인 터치로 수비 한명을 제친 후 아크 정면에서 중거리 슈팅을 때렸다. 골대를 넘어갔다. 14분 수원이 득점 기회를 놓쳤다. 김민우가 먼거리서 올린 크로스를 김혜성이 머리로 막아내려다 자기 골대로 향했다. 신송훈이 팔을 쭉 뻗어서 막아냈다.

15분 수원이 선제골 기회를 잡았다. 김민우가 왼쪽에서 날카로운 코너킥을 올렸다. 고종현이 몸싸움 도중 쓰러졌다. 주심은 지체없이 페널티킥을 선언했다. 키커는 루이스였다. 루이스가 갈끔히 성공시키며 홈팬들 앞에서 첫번째 골을 신고했다. 루이스는 수원 유니폼을 입고 치른 두 경기에서 모두 골을 넣었다.

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충남아산이 곧바로 변화를 택했다. 김종민 박주영 박성우를 빼고 은고이, 비티뇨, 김영남을 넣었다. 수원의 기세는 계속됐다. 24분 김민우가 아크 정면에서 오른발 슈팅을 시도했다. 골대를 살짝 벗어났다. 수원도 교체 카드를 꺼냈다. 22분 김민우 고승범을 제외하고 한현서 김성주를 투입했다.

이후 일진일퇴의 공방이 이어졌다. 26분 충남아산이 날카로운 역습을 보였다. 은고이가 오른쪽으로 빠져들던 한교원에게 스루패스를 넣어줬다. 한교원의 컷백은 비티뇨를 거쳐 은고이에 향했지만, 수원의 육탄방어에 막혔다. 28분 충남아산은 정세준을 빼고 최치원을 넣었다.

31분 수원이 추가골을 넣었다. 이건희의 패스를 받은 페신이 박스 오른쪽에서 안으로 파고들며 왼발 슈팅을 때렸다. 볼은 신송훈 골키퍼 맞고 득점으로 이어졌다.

기세를 탄 수원의 공세가 이어졌다. 충남아산은 은고이를 중심으로 기회를 엿봤지만, 마무리 패스가 아쉬웠다. 충남아산은 추가시간 최치원이 먼거리서 때린 슈팅이 또 다시 골대를 맞고 나오는 불운이 이어졌다. 수원은 막판 두비츠카스, 루이스가 연이어 날카로운 슈팅을 때렸지만, 추가 득점에 실패했다. 결국 경기는 수원의 2대0 승리로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com