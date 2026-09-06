또 다시 연승 실패한 안드레 감독 "더 열심히 준비해야"[현장 기자회견]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]"또 다시 연승 실패? 더 열심히 준비해야 한다."

안드레 충남아산 감독의 아쉬움이었다. 충남아산은 6일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과의 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드에서 루이스와 페신에게 연속골을 내주며 0대2로 패했다. 7위 충남아산(승점 31)은 전날 패한 6위 부산 아이파크(승점 38)와의 승점 차를 줄이려 했지만, 두 번의 골대 불운에 울며 무너졌다.

경기 후 기자회견에 나선 안드레 감독은 "상대가 선두를 달리는 팀이고, 팬들도 많은 상황에서 어려운 경기를 예상했다. 전반은 잘 막았지만, 페널티킥으로 선제골을 허용했다. 이 골 이후 우리는 떨어지고 상대는 올라가면서 어려운 경기가 됐다"고 했다.

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이번에도 연승에 실패했다. 안드레 감독은 "우리가 항상 하던데로, 그것보다 더 열심히 준비해야 한다. 어려운 경기가 될 것이라 예상했다. 남은 9경기 동안 잘 준비해야 한다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com