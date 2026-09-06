'9경기 무패' 수원에 찾아온 악재, 이정효 감독 "고승범-브루노 실바, 서울E전 출전 어려울 듯"[현장 기자회견]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]"고승범과 브루노 실바, 서울E전 출전 쉽지 않을 것 같다."

이정효 수원 삼성 감독의 아쉬움이었다. 수원이 선두를 굳게 지켰다. 수원은 6일 수원월드컵경기장에서 열린 충남아산과 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드에서 루이스와 페신의 연속골을 앞세워 2대0으로 승리했다. 8경기 무패를 달린 수원은 승점 50점(15승5무4패) 고지를 밟았다. 2위 서울 이랜드(승점 45)와의 격차를 5점으로 벌렸다.

전반 답답했던 수원은 후반 18분 루이스의 페널티킥 결승골과 후반 31분 페신의 쐐기골이 더해지며 기분 좋은 승점 3점을 챙겼다. 경기 후 기자회견에 나선 이 감독은 "전반에 급하더라. 승점 3점이 필요했는데 후반 들어가기 전에 템포 이야기를 했다. 고승범과 브루노 실바가 부상한게 안타까웠다. 체크해봐야 한다. 오늘 확실히 이기자고자 하는 의지가 충남아산보다는 강했다. 당연한 승리였다"고 했다.

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이어 "우리가 하고자 하는 축구는 확실하기 때문에 시간이 지나면 틈이 생길꺼라 했다. 압박하면서 조이자고 이야기했다"고 했다.

이준재의 이른 교체에 대해서는 "골이 필요했다. 두비츠카스를 빨리 넣는게 우리에게 더 나은 옵션이 되지 않을까 싶었다. 전술적인 부분을 고려한 선택이었다"고 했다. 고승범과 브루노 실바의 상태에 대해서는 "다음 경기는 어렵지 않을까 싶다. 내가 봤을때 다음 경기는 불투명해 보인다"고 했다.

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다음 경기는 2위 서울E다. 이 감독은 "크게 동요하지는 않을 것 같다. 고승범과 홍정호가 팀 문화를 잘 만들어줬다. 누가 벤치에 있던, 경기 명단에 들지 않던 한 팀으로 잘 싸워줄 것 같다. 고승범과 브루노 실바가 응원을 잘해줄 것이라 생각한다"고 했다.

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이날 김준홍을 대신해 투입된 김민준이 무실점 경기를 했다. 이 감독은 "작년에 비해서 많이 안정적이다. 많이 성장했고, 골키퍼 코치가 잘 지도해준 덕에 모두가 언제든 경기에 나설 수 있는 몸상태가 되어 있다. 코치님께 고맙다는 말을 전하고 싶다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com