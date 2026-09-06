[현장인터뷰] 홈 참패→분노 억누른 유병훈 감독 "결과 책임은 나에게, 다만 선수들도 몸으로 보여줘야"

Advertisement

Advertisement

[안양=스포츠조선 김대식 기자]유병훈 FC안양 감독은 화를 참고 있는 느낌이었다.

안양은 6일 안양종합운동장에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드에서 0대3으로 패배했다. 8위도 위태로워진 안양이다.

유 감독과 이우형 단장의 사퇴 해프닝 이후 첫 경기. 우려했던 경기력이 재현됐다. 전반 20분 선제 실점 후 강원에 완전히 말렸다. 수비진도 무너지면서 후반에 김건희, 모재현에게 연달라 추가 실점을 허용했다. 강원에 강했던 안양의 모습은 없었다.

Advertisement

그는 경기 후 기자회견에 잠시 숨을 고른 뒤 화가 난 표정으로 "경기 내용으로는 딱히 드릴 말씀이 없다. 경기 준비하고 선수들을 출전시키는 점에서 제가 부족했다. 결과에 대한 책임은 저한테 있다"면서도 "다만 선수들도 말로만 할 게 아니라 몸으로 보여줘야 하는 상황이다 팬들의 지지가 계속되고 있는데 죄송스러운 마음이 크다. 잘 추슬러서 다음 경기에 임하겠다"고 했다.

선수들이 몸으로 보여줘야 한다는 말의 의미를 묻자 "선수탓이 아니"라고 선을 그으면서 "몇몇 선수들의 경기 임하는 자세와 태도가 고쳐져야 한다"고 했다.

Advertisement

이날 안양 벤치는 심판 판정에 민감하게 반응할 때가 있었다. 이를 두고는 "자세히 말하기는 어렵지만 강원이 끊는 상황에서 경고를 줘서 재발을 막아줬으면 좋겠는데 넘어가는 부분이 아쉬웠다. 심판 입장에서는 안양과 강원을 똑같이 봤다고 하는데 제 입장에서는 경고라도 줘야하지 않나 생각했다"고 설명했다.