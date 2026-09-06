'韓 축구, 다행이다!' 아시안게임 4연패 정조준…'와일드 카드' 양현준, 무릎 부상 OUT "괜찮다→충격받은 것 같아 교체"

사진=셀틱 구단 공식 계정 캡처

사진=셀틱 구단 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]다행이다. 양현준(셀틱)의 부상이 심각하지 않은 것으로 보인다.

셀틱은 6일(이하 한국시각) 영국 스코틀랜드 페이즐리의 세인트 미렌 파크에서 열린 세인트 미렌과의 2026~2027시즌 스코틀랜드 프리미어십 원정 경기에서 2대1로 이겼다. 이날 승리로 셀틱은 개막 5연승(승점 15)을 질주하며 단독 선두에 랭크됐다.

승리의 중심엔 양현준이 있었다. 이날 선발로 나선 양현준은 경기가 1-1로 팽팽하던 후반 23분 결승골을 폭발했다. 역습 상황에서 중앙선 부근부터 빠르게 달려가던 양현준은 카밀로 두란의 패스를 받아 골 지역 정면에서 오른발슛을 성공했다. 직전 애버딘과의 대결에서 시즌 1호 골을 기록한 양현준은 2경기 연속골을 기록했다. 양현준은 무릎 슬라이딩 세리머니로 팬들과 함께 기쁨을 만끽했다. 이로써 양현준은 유럽챔피언스리그(UCL) 예선 플레이오프에서 올린 도움까지 더하면 올 시즌 공식전 2골-1도움이다.

Advertisement

사진=셀틱 구단 공식 계정 캡처

사진=연합뉴스

아찔한 상황이 있었다. 양현준은 상대 선수와 충돌하고서 후반 25분 교체됐다. 교체 뒤 무릎에 얼음찜질을 받았다. 마틴 오닐 셀틱 감독은 "(양현준의 몸 상태는) 괜찮다. (충돌 뒤) 조금 더 일찍 일어났다면 계속 뛰게 했을 수도 있다. 충격을 받은 것 같아 교체했다"고 설명했다.

대한민국 축구는 큰 시름을 내려놓았다. 양현준은 이민성 감독이 이끄는 23세 이하 대표팀에 와일드 카드(24세 이상 선수)로 뽑혔다. 그는 이날 경기 뒤 일본으로 이동, 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 준비한다. 현지 언론에 따르면 오닐 감독은 "우리는 양현준을 그리워할 것이다. 양현준은 정말 최고의 몸 상태를 유지하고 있다. 만약 그들이 대회에서 우승하지 못하면, 그는 군 복무를 해야 한다. 한국이 아시안게임에서 우승하기를 바란다"고 말했다.

Advertisement

한편, 한국은 남자 축구는 2014년 인천 대회를 시작으로 아시안게임 3연패를 이뤄냈따. 이번 대회에선 카타르(15일)-사우디아라비아(22일)와 D조에 편성됐다. 이번 대회 남자축구에서는 15개국이 4개 조로 나뉘어 조별리그를 먼저 치른다. A, B, C조에는 4개국이, 한국이 속한 D조에는 3개국이 편성됐다. 각 조에서 성적이 좋은 2개국이 8강 토너먼트에 올라 우승팀을 가린다. '이민성호'는 6일 일본으로 이동, 11일까지 시즈오카에서 훈련한다. 마지막 날 현지팀과 비공개 연습경기를 치르고 12일 나고야로 이동한다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com