FIFA 인판티노 재선 도전 공식화 "바뀐건 없다. 내년 3월 출마"↔UEFA 유력 대항마 준비중

FIFA President Gianni Infantino arrives to attend the opening game of the Women's U20 World Cup opening match between Poland and Argentina

(FILES) FIFA President Gianni Infantino speaks during the 2026 FIFA World Cup Play-Off Tournament draw at the FIFA's Home of Football in Zurich on November 20, 2025.

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[스포츠조선 전영지 기자]국제축구연맹(FIFA)가 지안니 인판티노 회장의 재선 출마를 공식화했다.

차기 FIFA 회장 선거는 내년 3월 18일 모로코 라바트에서 열리는 제77차 FIFA 총회에서 진행될 예정이다.

2016년 첫 회장으로 선출된 인판티노는 북중미월드컵 직후 FIFA가 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)'라는 상업 자회사에 제3자 투자자를 유치해 월드컵을 포함해 FIFA 대회의 지분을 넘기려 했던 논란의 계획을 철회한 이후 안팎으로 엄청난 여론의 압박을 받아왔다. 이 제안은 축구계 전반으로부터 거센 반발을 불러일으켰으며, 일각에선 FIFA가 축구를 팔아넘기려 한다고 맹비난했다.

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인판티노의 이 막대한 수익 창출 계획은 전세계적인 공분을 일으켰고, 유럽축구연맹(UEFA)은 월드컵을 포함한 모든 FIFA 대회에 대한 보이콧 가능성을 언급하며 인판티노 체제를 위협했다.

그러나 FIFA는 6일(한국시각) 성명을 통해 "FIFA 회장은 지난 4월, 2027년 재선에 출마할 것이라고 발표했다"면서 "물론 바뀐 것은 없다. 인판티노 회장은 재선에 도전할 것"이라고 밝혔다.

(FILES) FIFA President Gianni Infantino

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인판티노는 5일 폴란드에서 개막한 여자 20세 이하(U-20) 월드컵에서 취재진이 자신의 미래에 대해 묻자 답변을 거부했었다.

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FIFA가 북중미월드컵 이후 논란의 계획이 발표된 이후 인판티노가 새 임기에 도전할 것이라고 밝힌 건 이번이 처음이다. 56세의 스위스 출신인 인판티노가 재선에 성공할 경우 2031년까지 임기를 수행하게 된다.

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FIFA는 이번주 인판티노의 계획을 둘러싼 법정 소송전이 시작된 가운데 UEFA가 "FIFA와 수뇌부를 향한 비방 공작을 펼치고 있다"고 비난한 바 있다. 지난주 UEFA는 미국 법원에 FIFA의 증거 및 문서 공개를 요청하는 법적 서류를 제출했으며, 스위스에서 형사 고발을 진행할 수 있다고 경고했다. 사실 7월 중순만 해도 인판티노의 재선은 확실시되는 분위기였다.

Soccer Football - FIFA Under-20 Women's World Cup - Group A - Poland v Argentina

(FILES) President of FIFA Gianni Infantino

극소수를 제외한 거의 모든 FIFA 회원국이 그를 지지했고, 의미 있는 경쟁자도 존재하지 않았다. 하지만 인판티노의 일방적 계획이 발표된 이후 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 아일랜드 공화국 축구협회 등이 공개적으로 지지를 철회했다. BBC 스포츠는 'UEFA가 인판티노에 맞설 대항마를 찾을 수 있다고 확신하는 것으로 파악하고 있다'고 보도했다. 후보로 출마하기 위해선 211개 FIFA 회원국 중 최소 106개국의 지지를 얻어야 한다.

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UEFA는 불신임 투표를 강행하려던 구상을 철회했다. 이를 통과시키려면 FIFA 정관 개정을 통해 회원국의 4분의 3에 해당하는 159표가 필요한데, 이는 현실성이 떨어진다고 판단했기 때문이다.

인판티노에 도전할 대표 후보는 아직 명시되지 않았으나, 빅토르 몽탈리아니 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 회장이 유력한 대안으로 거론되고 있다. 후보 등록 마감은 11월 18일까지다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com