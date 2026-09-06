'韓 혼혈 국대' 카스트로프 날벼락, 캡틴 끝내 분노 폭발...소속팀 내부 갈등 폭탄 터진다, "쇼츠 좀 적당히 봐라!" 일갈

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프의 소속팀 묀헨글라트바흐에서 내분이 발생할 조짐이 등장했다.

독일의 키커는 6일(한국시각) '팀 클라인딘스트는 팀원들을 비판했다'고 보도했다.

묀헨글라트바흐는 6일 독일 묀헨글라트바흐의 보루시아 파크에서 열린 2026~2027시즌 분데스리가 2라운드 경기에서 3대4로 패배했다. 직전 RB라이프치히와의 리그 개막전에서 0대3으로 패배했던 묀헨글라트바흐는 2경기 연속 3실점 이상을 허용하며 무너지고 말았다. 순위도 최하위까지 추락했다.

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로이터연합뉴스

전반 11분 휴고 볼린의 선제골에도 불구하고 동점골을 헌납했고, 이후 전반 44분 볼린의 추가골과 후반 11분 조셉 스칼리의 골로 우위를 점했다. 후반 중반부터 급격하게 무너졌다. 마우리스 크라텐마허가 후반 21분 추격포를 가동했고, 후반 35분 펠릭스 키에델에게 동점골까지 헌납했다. 종료 직전 터진 크라텐마허의 역전골로 묀헨글라트바흐는 승점 3점을 상대에게 내주고 말았다.

경기 종료 후 클라인딘스트는 동료들에 대한 비판을 멈추지 않았다. 키커는 '클라인딘스트는 주장으로서 현재 상황에 대한 불만을 거침없이 표출했다. 그의 동료들은 비판에 대해 호의적인 반응은 아니었다'고 전했다.

사진=키커 캡처

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클라인딘스트는 "우린 90분 내내 집중력을 유지할 수 있도록 빨리 집중력을 끌어올려야 한다"라며 "틱톡을 덜 보든가, 뭘 하든 상관없다. 뭐가 문제인지 모르겠다. 선수들은 90분 내내 냉철한 정신을 유지하고, 인내심을 갖고 집중력을 잃지 않아야 한다. 그래야 경기 끝까지 수비를 잘하고, 불필요한 턴오버나 패스 미스러움, 위험한 파울을 범하지 않을 수 있다"고 지적했다.

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이어 "홈에서 3골을 넣는데, 승격팀을 상대로는 충분한 득점이어야 한다. 하지만 우리는 이미 득점보다 실점이 훨씬 많은 상황에 놓여 있다. 두 경기에서 벌써 7골이나 실점했으니, 수비에서 무슨 문제가 있는지 진지하게 고민해 봐야 한다. 실수하는 건 당연하지만 두세 번, 네 번까지 반복하는 것은 그만둬야 한다. 경기 중에 실수에서 배워야 하는데, 그러지 못했다"고 평가했다.

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지난 시즌 12위로 마쳤던 묀헨글라트바흐가 시즌 초반 어려움을 겪고 있다. 카스트로프는 부상으로 이탈한 상황, 개막 이후 맞이한 난관을 어떻게 극복할지도 관심을 받을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com