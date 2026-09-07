경기중 아이 목 조른 축구선수 대충격! 아동 학대 경찰조사 '양민혁 뛰었던 팀' 팬 피해자…"출전 정지 징계 내려라" 네티즌 공분

팬의 목을 조르는 것으로 보이는 크리스티안 비엘릭. 사진=SNS 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]경기장에서 아동을 폭행한 잉글랜드 2부리그 소속 축구선수가 경찰 조사를 받고 있다.

영국 매체 'BBC'는 6일(한국시각) '경찰이 지난 5일 포츠머스와 카디프시티의 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그) 경기에서 발생한 카디프시티 수비수 크리스티안 비엘릭과 홈 팬 사이의 사건을 조사하고 있다'고 보도했다. 포츠머스는 지난 시즌 한국 국가대표 양민혁이 임대 생활을 했던 팀이기도 하다.

비엘릭은 후반 막판 관중석에서 공을 가져오려던 과정에서 한 팬과 신체적 충돌을 벌였다. 찰은 경기 중 해당 사건을 통보받았으며, 경기 직후 즉각 수사에 착수했다. 사회관계망서비스(SNS)에 유포되고 있는 영상에서는 비엘릭이 한 어린 팬의 목을 붙잡는 듯한 모습이 포착됐다. 해당 팬은 가족들과 함께 경기장에서 퇴장 조치된 것으로 알려졌다. '더선'은 이 장면을 보고 '비엘릭은 이후 불미스러운 장면 속에서 한 팬의 목을 움켜쥔 것으로 보였다'고 주장했다.

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사진=더선

경찰은 "프래턴 파크에서 열린 축구 경기 중 한 10대 소년이 폭행 피해자가 됐다는 신고와 관련해 사건을 조사하고 있다"고 전했다.

포츠머스는 성명을 통해 "포츠머스는 프래턴 파크에서 열린 경기에서 발생한 어린 팬과 상대 선수 사이의 사건과 관련해 팬들이 제기하고 있는 우려를 인지하고 있다"며 "이 사안은 현재 아동 보호 문제와 관련이 있으며 구단과 경찰 양측에서 조사가 진행 중인 사안인 만큼, 현 시점에서 구체적인 경위에 대해 추가로 언급하는 것은 적절하지 않다"고 밝혔다.

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구단은 "다만 SNS상에서 여러 주장과 단정적인 내용들이 유포되고 있다는 점을 알고 있다"며 "조사가 진행되는 동안에는 추측을 자제해 주길 당부드린다"고 전했다.

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끝으로 구단은 "청소년 복지와 보호는 포츠머스에게 가장 중요한 사안이며, 조사가 진행됨에 따라 관련 당사자들과 계속 협력하겠다"며 "현 단계에서는 추가적인 입장을 밝히지 않다"고 덧붙였다.

사진=더선

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잉글랜드축구협회(FA)도 이 사안을 인지하고 있으며, 조치에 앞서 심판의 경기 보고서에 기재된 세부 내용을 검토할 예정이다.

카디프시티 측은 이번 사건과 관련해 "우리는 경기 중 상황을 직접 지켜보고 있던 경기 관계자들이 이 상황을 처리한 방식에 만족하고 있다"며 "선수 보호는 언제나 우리에게 가장 중요한 사안이다"고 밝혔다.

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SNS 상에는 비엘릭에 대한 악평이 주를 이뤘다.

한 팬은 "비엘릭이 이 일로 징계를 받았으면 좋겠다"며 "공을 안 줬다는 이유만으로 이런 행동을 해서는 안 된다"고 주장했다. 또 다른 팬은 "여기서 어린 팬이 퇴장당하고 비엘릭은 퇴장당하지 않았다는 게 믿기지 않는다"며 "비엘릭은 이번 시즌 출전 정지를 받아야 한다"고 강조했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com