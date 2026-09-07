[오피셜]전격 복귀! '미친 드라마'의 주인공 바디 '2부리그 꼴찌' 번리 합류…500경기 200골 베테랑의 위험 'EPL 복귀 선봉장'

제이미 바디. 사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 챔피언십으로 강등된 번리가 침체한 팀 분위기를 반전시키기 위해 베테랑 스트라이커 제이미 바디를 영입했다.

번리 구단은 6일(한국 시간) 바디와 이번 시즌 종료까지 계약을 맺었다고 공식 발표했다. 지난 시즌 이탈리아 세리에A 크레모네세 소속이었던 바디는 골 결정력과 왕성한 활동량을 가진 선수로 유명하다. 그의 합류는 번리 구단에 상당한 경험치를 더해줄 것으로 기대된다.

닉키 하이엔 번리 감독은 "바디를 번리로 맞이하게 돼 기쁘다. 그의 경험과 리더십은 우리 스쿼드에 매우 값진 자산이 될 것이라 믿는다"며 "그는 이미 검증된 커리어를 갖춘 선수고, 번리 유니폼을 입은 그의 모습을 빨리 보고 싶다"고 말했다.

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바디도 잉글랜드에서의 또 한 번의 도전에 대한 기대감을 드러냈다. 그는 "번리에 오게 돼 정말 기쁘며, 이 클럽은 역사가 있고 팬들은 열정적이다"며 "빨리 그라운드에서 뛰면서 팀이 올바른 방향으로 나아가는 데 힘을 보태고 싶다"고 전했다.

FILE - Leicester's Jamie Vardy during the English Premier League soccer match between Leicester City and Liverpool at King Power stadium in Leicester, England, Sunday, April 20, 2025. (AP Photo/Rui Vieira, File) FILE PHOTO

바디는 축구 선수로서 드라마같은 이야기를 쓴 인물이다. 그는 셰필드 웬즈데이 유소년 시스템 출신이지만 어린 시절 방출되는 아픔을 겪었다. 2012년 당시 프로리그 소속이 아닌 플리트우드 타운에서 뛰던 바디는 레스터 시티로 이적해 2015~2016시즌 EPL 우승이라는 기적을 썼다. 이후 2020~2021시즌 FA컵 우승에도 기여했다. 바디는 레스터 시티의 전설로 남아 있다. EPL 최고령 득점왕, EPL 최다 경기 연속 득점 기록(11경기)을 세웠고, 13시즌 동안 레스터 시티 소속으로 모든 대회를 통틀어 500경기에서 200골을 터뜨렸다.

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바디의 합류는 시기적으로도 의미가 크다. 지난 시즌 강등된 번리는 시즌 개막 후 5경기에서 단 1승도 거두지 못하며 최하위에 머물러 있는 상황이다. 특히 이적시장 마감 직전 지안 플레밍을 입스위치 타운으로 떠나보내며 공격진 보강이 시급했던 참이었다. 39세라는 나이에도 불구하고 여전히 실전 감각을 유지하고 있는 바디가 번리의 골 갈증을 해소해 줄 수 있을지 관심이 집중된다. 번리가 다시 EPL로 향하는 길에 바디가 선봉장이 될 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com