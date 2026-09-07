토트넘 52년만 최악 출발! '3경기 0골' 손흥민+케인 복귀가 답인가…"이거 축구 게임 아냐" 기다려 달라는 감독의 당부

사진=바이에른 뮌헨

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[스포츠조선 강우진 기자]새 시즌이 시작돼 벌써 3경기를 치렀지만, 토트넘 홋스퍼는 단 1골도 넣지 못했다. 지독한 공격 부진이 또다시 이어지고 있는 것인데, 로베르토 데 제르비 감독은 시간이 필요하다고 주장 중이다.

영국 BBC는 6일(한국시각) '토트넘이 시즌을 시작하면서 이토록 오랫동안 리그에서 골을 넣지 못한 것은 반세기가 넘는 기간 처음 있는 일이다'며 '노팅엄 포레스트와의 무승부는 토트넘에게 시즌 첫 승점을 안겨줬지만, 그들이 원했던 수준에는 미치지 못했다'고 평가했다.

Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Tottenham Hotspur - The City Ground, Nottingham, Britain - September 5, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi after the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

토트넘은 지난 1974~1975시즌 이후 처음으로 리그 개막 3경기에서 모두 득점하지 못했다. 52년만에 또 한 번 최악의 출발을 보인 셈이다. 지난 5일 열린 경기에서는 토트넘이 경기를 주도하긴 했지만, 여름 이적시장에서 엄청난 금액을 투자한 것을 고려하면 실망스러운 결과다.

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데 제르비 감독은 인내심을 가져야 한다고 강조하고 있다.

데 제르비 감독은 경기 후 인터뷰에서 "우리는 정말 좋은 선수들을 영입했지만 '풋볼 매니저' 게임에서 이름만 보고 팀을 구성하듯이 팀을 만들 수는 없다"며 "결과에 대해서는 실망했지만 경기력에 대해서는 매우 만족한다"고 말했다.

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그는 "우리는 공을 가지고 있을 때와 가지고 있지 않을 때 조직적인 부분에서 발전해야 한다"며 "공을 가지고 있을 때는 정말 잘했다고 생각하며 해결책도 찾아냈다"고 설명했다.

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로이터연합뉴스

그는 팀의 득점력 부족에 대해서 골문 앞에서의 침착함이 필요하다고 강조했다. 데 제르비 감독은 "공격 지역에서 발전해야 한다"며 "더 나은 판단을 내려야 하고, 골 문 앞에서 조금 더 침착해야 한다"고 주장했다.

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토트넘은 올 시즌 리그에서 지금까지 38개의 슈팅을 기록했으며, 기대득점(xG)은 3.3이다. 항상 득점을 해주던 해리 케인과 손흥민이 떠나면서 꾸준한 득점원이 없는 게 가장 큰 문제로 지목된다. 여름 이적시장의 투자는 아직 결실을 맺지 못하고 있다. 데 제르비 감독이 시간을 달라고 했기 때문에 이번 시즌을 조금 더 지켜봐야 하는게 맞다. 시즌 중반에도 득점력 부족에 시달린다면 토트넘의 영입은 이번에도 실패로 끝나게 된다. 다음 시즌에도 케인과 손흥민의 후계자 찾기를 시작해야할 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com